Ведьма Мария Тихая шокировала своим заработком в месяц и сколько стоит навести порчу

Экстрасенс и наследственная ведьма Мария Тихая рассказала о своем заработке.

Точную сумму знаменитая маг называть не стала, впрочем, отметила, что зарабатывает более 10 тысяч долларов в месяц. Вместе с тем Тихая не стала скрывать, что больше всего однажды заработала свыше 20 тысяч долларов.

"По разному бывает. Я же не знаю, с каким запросом придет ко мне человек сегодня. Разные запросы бывают, и они стоят дороже. Есть консультации, которые стоят 12 тыс. грн, а есть ритуалы", – рассказала Мария Тихая в программе "Слава+".

Ведущий Слава Демин поинтересовался у ведьмы, сколько стоит навести порчу. Здесь Мария тоже не стала давать четкого ответа.

"Опять же, я не знаю, о какой порче мы говорим. Их очень много. Смотря на что. Надо диагностировать, я так не могу – пальцем в небо. Давай так. У магов порча от трех тысяч долларов стоит. У магов вообще", – прокомментировала экстрасенс.

Мария Тихая

Вместе с тем Мария Тихая поделилась, на что она тратит деньги. В частности, у ведьмы есть свой личный водитель, любит Тихая брендовые вещи, ну и, конечно, немало денег уходит на уход за собой.

"Я вообще не получаю удовольствия ни от чего. В плане вещей так же. Можем заключить, что они мне тоже не нужны. Но это статус определенный, я все же на ТВ, где-то куда-то выхожу, меня люди видят. Я должна так выглядеть, я не могу выглядеть, извините, как бомж", – объяснила Мария Тихая.

Напомним, ранее Мария Тихая сделала расклад на развод Константина Меладзе и Веры Брежневой и назвала причину их разрыва. Кроме того, ведьма заинтриговала, что у Брежневой появился молодой бойфренд.

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