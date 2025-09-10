Ведьма Мария Тихая удивила, какие предложения получает от россиян во время войны: "Хорошая попытка"

Мария Тихая

Участница "Битвы экстрасенсов" Мария Тихая получила предложение сниматься в российском проекте.

Звезда получила приглашение сняться в российском сериале. По словам Марии, ей настойчиво советовали пройти кастинг, уверяя, что продакшн якобы работает из Дубая и что участие в рейтинговом проекте поможет расширить аудиторию.

Тихая отказалась от этого и забавно отреагировала на никчемное предложение, подчеркнув абсурдность подобных инициатив на фоне полномасштабной войны. Сериал снимается с участием российского актера Павла Прилучного, который в 2022 году открыто поддержал вторжение РФ в Украину.

"Хорошая попытка, шейхи!" — написала Мария в сторис.

Сторис Марии Тихой

Кто такая Мария Тихая

Мария Тихая родилась в 1996 году, живет в Киеве и позиционирует себя, как наследственная колдунья, которая работает с "мертвой энергией" и духами рода. Блогер активно ведет YouTube-канал, где делится прогнозами и комментариями, и не скрывает, что в будущем планирует расширять свое влияние, в частности в политической сфере.

