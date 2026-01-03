Ведьма Мария Тихая выдала, до сих пор ли Тарас Цымбалюк находится в отношениях с Готочкиной

Тарас Цымбалюк со Светланой Готочкиной и Мария Тихая

Реклама

Наследственная ведьма Мария Тихая высказалась о личной жизни украинского актера Тараса Цымбалюка.

К артисту сейчас очень сильно приковано внимание. Дело в том, что он был новым героем реалити "Холостяк", где искал избранницу. Однако вокруг участия Тараса Цымбалюка на проекте бушевало немало сплетен. В частности, поговаривали и то, что артист до сих пор находится в отношениях с бизнесвумен Светланой Готочкиной, с которой крутил роман до "Холостяка".

Ведьма Мария Тихая на YouTube-канале "Радио Люкс" сделала расклад на картах Таро, чтобы те показали, что происходит в личной жизни актера. Экстрасенс считает, что между Цымбалюком и Готочкиной нет отношений, а это более пиарная история. По крайней мере, во что-то серьезное их отношения, как говорит Тихая, не перерастут.

Реклама

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / © instagram.com/got.sveta

"Я думаю, это у них более хайп. Выпали десятки, вальты. Мне кажется, все же более публичный хайп. Возможно, где-то и что-то. Но прямо отношений, чтобы семья, то такое нет. Десятки выпали", - говорит Мария Тихая.

Заметим, астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика - это не науки. Информация носит преимущественно развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно лишь как вероятность событий, творцом которых может стать любой человек.

Напомним, ранее победительница прошлого сезона "Холостяка" Инна Белень объявила, что выходит замуж. Блогерша уже даже похвасталась роскошным кольцом.