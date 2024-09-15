Ведьма Мария Тихая высказалась о личной жизни Леси Никитюк: "Мужчины боятся"

Наследственная ведьма Мария Тихая высказалась о личной жизни ведущей Леси Никитюк.

Знаменитость держит ее за семью замками. Однако из-за этого у фанатов интерес к личной жизни Никитюк не исчезает, а наоборот – усиливается. Мария Тихая для издания "Люкс ФМ" сделала расклад на картах Таро. Ведьма говорит, что сейчас сердце ведущей свободно, хотя поклонников у нее хватает. Впрочем, карты показали Марии Тихой, что Никитюк могла летом встретить во время какой-нибудь поездки мужчину, с которым возможны романтические отношения.

Ведьма Мария Тихая / Фото: скриншот с видео

"Я думаю, что сейчас у нее нет пары. Есть какие-то поклонники, но вот пары не вижу. Кстати, летом может быть знакомство с кем-то. Карта Колесницы выпала, а это либо какая поездка будет, либо она будет куда-то ехать. Будет знакомство с мужчиной. Кстати, выпала карта Императора – мужчина классный. Но это именно летом", - говорит ведьма.

Мария Тихая также добавила, что знакома с Никитюк лично, и она ей очень сильно импонирует. Ведьма говорит, что мужчинам может быть сложно рядом с ведущей, ведь она создала себя сама, а они могут побояться ее успеха.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Я понимаю, почему у нее могут быть проблемы с мужчинами. Она сама себя создала, а мужчины таких женщин боятся очень сильно. Я ей желаю, чтобы у нее все отлично сложилось и чтобы она нашла того мужчину, который должен быть рядом с ней", – добавила ведьма.

Отметим, астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – это не науки. Информация носит преимущественно развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно только как вероятность событий, творцом которых может стать любой человек.

Напомним, об отношениях Леси Никитюк с мужчинами вообще ничего не известно. Однако недавно знаменитость вспомнила свою юность и неожиданно показалась с бывшим бойфрендом.

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