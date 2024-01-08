Ведьма Мария Тихая высказалась о третьем разводе Остапчука: 23-летняя жена шоумена отреагировала

Наследственная ведьма Мария Тихая высказалась, произойдет ли в жизни украинского шоумена Владимира Остапчука третий развод.

Экстрасенс сделала расклад в эфире "Люкс ФМ". Тихая высказалась, что в третьем браке ведущего возможен конфликт с молодой женой Екатериной Полтавской. Кроме того, у кого-нибудь из влюбленных могут возникать мысли о разводе. Тем не менее, в раскладе Тихая не видит разрыва отношений.

Владимир Остапчук с супругой. Фото: MUZVAR / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Я не вижу сейчас процесса развода, но "Двойка Жезлов" – она говорит о том, что мнения такие могут быть. То есть может быть какой-то конфликт, на что указывает карта "Наблюдения". Может быть какой-то конфликт, где он будет думать, надо ему этот брак или нет. Она может также думать об этом. Не выпало четко, кто это будет думать, здесь просто показывает, что будет такой конфликт. Но такой итог, как разрыв, я не вижу", — отметила ведьма.

23-летняя жена Владимира Остапчука уже отреагировала на слова Марии Тихой. Екатерина Полтавская не стала вдаваться в конкретику, а лишь пошутила: "Кто мы такие, чтобы не верить ведьме?"

Реакция Екатерина Полтавской на слова Марии Тихой / Фото: instagram.com/poka.tya

Отметим, астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не наука. Информация носит преимущественно развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно только как вероятность событий, творцом которых может стать любой человек.

Напомним, недавно Екатерина Полтавская откровенно ответила, не боится ли, что Владимир Остапчук ее бросит, как своих двух бывших жен.

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