Ведущая 1+1 Наталья Островская рассекретила пол будущего ребенка

Ведущая 1+1 Наталья Островская, которая беременная первенцем, рассекретила пол будущего ребенка.

Знаменитость устроила гендер-пати, чтобы узнать, кто же у них с мужем родится – мальчик или девочка. Гости тоже пытались догадаться и голосовали. Когда друзья пары зажгли цветной дым, стало известно, что влюбленные станут родителями девочки.

Гендер-пати Натальи Островской / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Мой муж сразу, как узнал о беременности, сказал, что будет девочка. Угадал. Я почему-то думала, что мальчик. Но мне приснился сон, в котором я увидела маленькую девочку. Тогда и поняла, что, наверное, будет дочь. Я четко помню ее лицо, прическу, как она выглядит. Лет шесть ей было, она стояла со мной. Главное, чтобы с ребенком все было хорошо, важно, чтобы здорова была, а все остальное смысла нет. Так что теперь с нетерпением ждем на нашу маленькую девочку!" – поделилась Островская.

Наталья Островская с мужем / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Друзья и близкие уже начали дарить будущим родителям детские вещи и игрушки. Также они помогают выбрать имя дочери. А вот сама Наталья пока не определилась. Ведущая окончательно выберет имя дочери уже после ее рождения.

"С мужским именем у нас было уже все решено. Мы выбрали имя Лео еще до начала войны. Нам очень оно понравилось. С женским именем у нас не было никаких догадок, вариантов. Я попросила некоторых родственников и друзей, которые были на гендер-пати, сделать ставку на мальчика или девочку и написать имя. И вот одна моя подруга написала классное женское имя. Мне оно очень понравилось. Теперь у нас есть оба варианта. Пока не буду его называть. Все же хочу дождаться, когда увижу ребенка. Тогда и решу. Хочу написать еще список хотя бы из пяти имен. Когда увижу малыша, точно пойму, какое больше всего подходит", — призналась ведущая в интервью для сайта "1+1" .

Наталья Островская беременна / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, о беременности Натальи Островской стало известно в конце июня. Ведущая тщательно скрывала, что в положении. Лишь недавно знаменитость рассекретила срок беременности.

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