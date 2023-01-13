Ведущая 1+1 Наталья Островская рассказала, сколько стоил ее отдых в Карпатах

Ведущая 1+1 Наталья Островская с первых дней полномасштабной войны ведет информационную борьбу в эфире Единого марафона новостей, ТСН.

Времени на отдых немного, но во время зимних праздников Наталья нашла возможность поехать в первый мини-отпуск с начала вторжения, чтобы провести три дня с самыми родными в Карпатах. Ведущая впервые показала родителей — Викторию Владимировну и Александра Сергеевича и рассказала об отдыхе в условиях войны.

Наталья Островская с родителями в Карпатах / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Наталья поделилась, что побывать в зимних Карпатах – ее давняя мечта: "Хотелось и самой эмоционально перезагрузиться, и родителям показать эту невероятную красоту", — поделилась ведущая в комментарии Afisha.bigmir.net.

Папа ведущей встал на лыжи, но без инструктора, поэтому у него был только один спуск – неудачный. В отличие от звездной дочери, первая попытка которой стать на лыжи, хоть и потерпела фиаско, зато вторая получилась очень удачной.

"Я упала с подъемника и отказалась спускаться с горы. Назад доставили подъемником, представьте, все едут на гору, только я одна – вниз. Не могла преодолеть страх… Рассказала свою историю в Facebook, и после этого мне написал в комментариях инструктор. К тому же, я так давно мечтала об этом, а бросать дело на полпути – не мое. На следующий день за два часа обучения мы уже побывали на всех открытых для катания горах! Жалею, что раньше не каталась на лыжах. Это невероятные ощущения!" – поделилась Островская.

Наталья Островская в Карпатах / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Рассказала ведущая о доступности зимнего отдыха в Карпатах. О проживании Островская говорит, что найти жилье можно на любой кошелек — в загородных домах, коттеджах есть купольные отели. Наталья с родителями выбрали отель Шелтер в самом сердце Буковеля. Приспособленный курорт Буковель и к новым украинским реалиям — при выключении света работал генератор. Что касается питания, то в местных ресторанах можно ужинать в среднем на 600-700 грн с человека. Билет ski-pass на целый день стоил 1700 грн. Аренда лыж — 500 грн. На экскурсии цены разные – от 500 до 1000 грн и более.

Наталья Островская в Карпатах / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Наталья Островская в Карпатах / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Также Островская прокомментировала уместность отдыха во время войны:

"Я работаю с первого дня полномасштабного вторжения, за себя не стыдно. Я ведь не в Куршевель поехала отдохнуть, а поддерживаю украинское. Считаю, что все мы сейчас должны по-новому открывать для себя Украину. Наши военные сами говорят, — они на фронте для того, чтобы мы в тылу могли нормально жить. Экономика должна работать и свое нужно поддерживать. Не забывая при этом донатить на силы обороны!" – прокомментировала ведущая.

Напомним, ранее Наталья Островская поделилась, что российские оккупанты сделали с ее квартирой, расположенной в Ирпене.

Читайте также: