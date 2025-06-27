Ведущая Анна Свиридова высказалась о бывшей подруге-путинистке Оксане Байрак: "Я ее заблокировала"

Анна Свиридова, Оксана Байрак

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Украинская радиоведущая Анна Свиридова впервые высказалась о скрывшейся в Россию режиссерше-предательнице Оксане Байрак после начала полномасштабного вторжения.

Ведущая отмечает, что полностью прекратила общение с человеком, которого когда-то называла "лучшей подругой". Более того, они вместе много лет снимались в проекте "Давай поженимся".

"Да, мы много работали вместе и дружили. Знаете, в чем дело. Оксаночка заблокирована у меня сейчас. Поэтому я с ней не общаюсь. Это я сама сделала, когда началось полномасштабное вторжение. У нас не совпадают мировоззрения на то, что происходит. И это не только ее касается. Но, честно говоря, мне совершенно не больно, потому что все мы – взрослые люди, и каждый человек должен делать свой выбор. Я свой выбор сделала, Оксана тоже. И пошли каждый своим путем", – рассказала ТСН.ua Анна Свиридова за кулисами концерта YouTube-шоу "Музрум".

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Оксана Байрак и Анна Свиридова вместе работали в проекте "Давай поженимся"

Отметим, что в начале полномасштабной войны Байрак еще находилась в Одессе, уже после она уехала в РФ и продолжила там строить свою карьеру. Сейчас она снимает новые сериалы под псевдонимом пропагандистских каналов и зарабатывает кровавые рубли.