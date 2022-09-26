Ведущая Елена-Кристина Лебедь растрогала встречей с мамой, которая семь месяцев находилась в оккупации

С начала полномасштабной войны мама телеведущей Елены-Кристины Лебедь оказалась под оккупацией. К слову, женщине не удалось уехать из Херсона.

Только через семь месяцев войны родному человеку Елене удалось эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

Об этом рассказала Лебедь в своем Instagram и показала трогательное фото первой от начала полномасштабной войны встречи.

Снимок был сделан в Запорожье, куда мама Елены эвакуировалась.

Елена-Кристина Лебедь впервые с начала войны встретилась с мамой / Фото: instagram.com/elena_kristina_lebed

"Мама! Конец 7-ми месячной оккупации!" – поделилась счастливая ведущая.

Отметим, не только мама Елены-Кристины оказалась под оккупацией. Сестра знаменитости с племянницей тоже была в Херсоне. Впрочем, женщине удалось скрыться оттуда.

"Сестра с ребенком уехали из оккупированного города. Без зеленых коридоров. Под обстрелами. 13 часов тишины от них. А сейчас поступило сообщение, что доехали", — написала в апреле Лебедь.

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