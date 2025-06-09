Ведущая Гутцайт показала редкие фото с мужем и их двумя подросшими детьми

Оксана и Вадим Гутцайт / © instagram.com/oksana.guttsayt

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Украинская телеведущая Оксана Гутцайт рассказала о годовщине брака.

Сегодня, 9 июня, звезда вместе с мужем, экс-министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом празднует атласную свадьбу. По этому случаю Оксана решила вспомнить начало их романа и поделилась архивными фото в Instagram. На серии фото ведущая продемонстрировала, как время изменило их, но не их любовь.

Оксана и Вадим Гутцайт / © instagram.com/oksana.guttsayt

Оксана и Вадим Гутцайт / © instagram.com/oksana.guttsayt

Оксана и Вадим Гутцайт / © instagram.com/oksana.guttsayt

Знаменитость не скрывает, что за 24 года супружеской жизни бывали разные периоды, но они мужественно их преодолели и только укрепили чувства. И напоследок поблагодарила мужа за заботу и любовь.

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"24 года вместе! Мы прошли через все: взлеты и падения, радость и грусть, но всегда держались друг за друга. Когда меня спрашивают, в чем секрет нашего счастья, я отвечаю одним словом: любовь. Спасибо тебе за каждый день, за твою поддержку и за то, что ты всегда рядом. Люблю тебя безгранично!" - растрогала Оксана.

Кроме того, Гутцайт восхитила редким фото двух детей - сына Марка и дочери Элины, которых назвала "лучшим достижением и гордостью" за все эти годы рядом с мужем.

Дети Оксаны и Вадима Гутцайта / © instagram.com/oksana.guttsayt

Оксана и Вадим Гутцайт / © instagram.com/oksana.guttsayt

Напомним, недавно Оксана Гутцайт поделилась секретом своего крепкого брака и назвала интересную изюминку их быта.