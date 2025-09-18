Ведущая Гутцайт раскрыла, чем занимаются ее сын и дочь, и показала их спальни: "Мамина гордость"

Оксана Гутцайт с детьми

Известная украинская телеведущая Оксана Гутцайт откровенно рассказала о своих детях — дочери Элине и сыне Марке, отцом которых является экс-министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Журналистка довольно редко делится подробностями семейной жизни. Но в шоу “По хатах” звездная мама не только показала свой просторный дом, но и поделилась подробностями о детях. По словам знаменитости, ее младшему сыну Марку уже 15 лет и он недавно перешел в 9 класс. Парень активно занимается футболом и размышляет над карьерой. Оксана говорит, что юноша пока не определился с направлением.

“Долгое время Марк хотел быть адвокатом. А когда я сказала, что надо очень много учиться, читать, то он решил, что пока не очень (готов к этому — прим. ред.). Он у меня футболист, много читает. Мамина гордость”, — призналась ведущая и показала его комнату с рядом наград за достижения в спорте.

Комната сына Оксаны Гутцайт

Кроме того, подросток уже состоит в отношениях. Оксана рассказала, что у ее сына есть девушка — одноклассница по имени Маша, с родителями которой они знакомы.

Тем временем старшая 23-летняя дочь Гутцайт живет отдельно от родителей и смело строит карьеру в Киеве. До недавнего времени Элина получала образование за рубежом, в Брюсселе. Однако после обучения решила вернуться в Украину. По словам ведущей, она мечтала видеть дочь в большой политике, но девушка выбрала другой путь — ресторанный бизнес.

“Она сама живет. Я думала, что у меня будет новая Урсула фон дер Ляйен. Но Элина сказала, что не хочет работать там (за границей — прим. ред.), хочет быть в Киеве. Нашла работу в ресторанном бизнесе, кормит маму. Теперь могу приезжать к ней и есть”, — с улыбкой отметила телеведущая.

Комната дочери Оксаны Гутцайт

К слову, после переезда дочери из семейного гнездышка ведущая перебралась в ее детскую комнату, ведь вместе с мужем решила спать в отдельных комнатах для “большей искры”. Однако ремонт по просьбе дочери звезда не делала и оставила все так, как было в детстве Элины — в розовых оттенках.

