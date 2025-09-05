ТСН в социальных сетях

Ведущая Гутцайт раскрыла профессию 23-летней дочери и подробности ее личной жизни

Девушка стала финансово независимой от родителей.

Оксана Гутцайт

Оксана Гутцайт / © instagram.com/oksana.guttsayt

Украинская телеведущая Оксана Гутцайт рассказала подробности жизни дочери Элины, которую родила в браке с экс-министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом.

Так, старшая дочь звездных супругов долгое время получала образование в одном из самых популярных вузов Киева, а также за рубежом, куда эмигрировала в начале полномасштабного вторжения. Но уже после завершения обучения Элина вернулась и выбрала работать на Родине. По словам Гутцайт, девушка сейчас занимает должность маркетолога в одной из крупных компаний.

"Не хочет эмигрировать совсем. Она закончила уже университет и работает сейчас в большой компании, которая связана с ресторанами. Она маркетолог, едой довольна. Она счастлива. Никуда не хочет", — рассказала ведущая в комментарии "Ранку у великому місті".

Оксана Гутцайт с дочерью / © instagram.com/oksana.guttsayt

Оксана Гутцайт с дочерью / © instagram.com/oksana.guttsayt

Кроме того, звезда рассказала о любовных делах 23-летней дочери. Оксана говорит, что сейчас Элине хватает внимания со стороны парней. Однако в детали личной жизни ведущая не хочет погружаться, а просто дает дочери свободу чувствам.

"Я не успеваю за ее парнями. Нет постоянного. Она мне даже предлагала познакомить с ним, но я сказала "не надо". Я когда жалуюсь маме, что у меня был до свадьбы один... А потом свадьба и все. А она говорит мне не завидовать", — в шутку отметила Гутцайт.

Напомним, недавно актриса Ольга Сумская очаровала редким публичным появлением со своей 23-летней дочерью Анной.

