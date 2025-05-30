Ведущая Гутцайт высказалась о 24-летнем браке и как поддерживает чувства: "Мы спим в разных спальнях"

Оксана Гутцайт с мужем / © instagram.com/oksana.guttsayt

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Украинская телеведущая Оксана Гутцайт откровенно рассказала об отношениях со своим мужем Вадимом.

Звезда состоит в браке уже 24 года. В интервью "Говорить Суханов" Гутцайт рассекретила, что с возрастом еще глубже влюбилась в мужа. Однако не скрывает, что без ссор супружеская жизнь не обходится.

"С возрастом ты любишь больше. И уже любишь не как человека, как мужа, а ты любишь как своего родственника. За 24 года я не видела мужчину или парня лучше, чем мой муж. Конечно, мы ссоримся или я могу обижаться. Но на самом деле дай Бог, чтобы мы еще минимум три раза по 24 года", - поделилась знаменитость.

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Оксана Гутцайт с мужем / © instagram.com/oksana.guttsayt

Ведущая также призналась, что в последнее время они с мужем спят в разных спальнях, и назвала это идеальным решением для брака. В то же время она акцентировала, что любовь между супругами - это не просто романтика, а глубокое доверие и сознательный выбор.

"Мы спим в разных спальнях в последнее время. Это идеально, я считаю. Это лучшее, что придумало человечество - разные спальни, разные ванные комнаты. Вечером, если нужно, то я пришла и королева. Дети вырастут и уедут. И все равно ты их любишь. А муж - это чужой человек, с которым ты захотела прожить всю свою жизнь. И он так же. И ты должна относиться к нему, как к самому лучшему божеству", - добавила Гутцайт.

Напомним, недавно певица SLAVIA рассказала о предложении возлюбоенного и как необычно они будут праздновать свадьбу.