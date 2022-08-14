Ведущая Леонтьева рассказала о последнем разговоре с Писанкой и как узнала о ее болезни

Преданные поклонники, друзья и родные выдающейся актрисы и телеведущей Русланы Писанки не могут прийти в себя, что ее больше нет.

Смерть знаменитости шокировала коллегу и подругу Руси – ведущую Светлану Леонтьеву. Она вспомнила последний разговор с Писанкой. Тогда они говорили о состоянии здоровья актрисы, которая потеряла сознание прямо на сцене и сломала ногу. Светлана на YouTube-канале Rostyslove Production рассказала, что Руслана тогда сказала ей: "Это, видимо, Господь захотел меня остановить. Слишком быстро я бегу по жизни".

Светлана тогда даже и подумать не могла, настолько все серьезно. Уже в мае Леонтьева связалась с мужем Русланы – Игорем. Он рассказал Леонтьев, что у Русланы диагностировали тяжелую болезнь, и она сейчас с ней борется. Тогда ведущая поняла, что Писанка тяжело больна.

Фото: скриншот с видео

"В мае месяце я ему позвонила по телефону, чтобы предложить принять участие в моей программе. Он сказал: "Хорошо, Руся сейчас не берет трубку, потому что она же лечится". А я спросила, как у Руси с ногой. А он мне говорит: "Ты знаешь, там с ногой так ничего, но там у нее нашли много чего. Сейчас борется", – вспомнила Светлана.

Напомним, что 2 августа с Русланой Писанкой простились в городе Кайзерслаутерн, Германия. Как известно, именно в Германии звезда провела последние дни. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Писанка уехала в Германию, где лечила рак.

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