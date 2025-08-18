ТСН в социальных сетях

Ведущая Наталья Островская в годовщину брака показала своего мужа и какой была их свадьба

Наталья Островская праздновала годовщину брака. Знаменитость уже как семь лет пребывает в статусе жены.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Наталья Островская

Наталья Островская / © instagram.com/nataliostrovska

Ведущая 1+1 Наталья Островская сообщила о важном празднике в семье.

У знаменитости и ее мужа 17 августа была годовщина свадьбы. Супруги уже семь лет живут в официальном браке. По случаю особенной даты Наталья Островская опубликовала в Instagram их свадебное фото. Снимок был сделан в ЗАГСе. Фотограф заснял именно тот момент, как Островская подписывала документы. Кстати, на фотографии можно немного разглядеть избранника ведущей, которого она тщательно скрывает.

Свадьба Натальи Островской / © instagram.com/nataliostrovska

Свадьба Натальи Островской / © instagram.com/nataliostrovska

Кстати, пара заключила брак в день рождения мужа. Поэтому, сейчас в семье двойной праздник. Как говорит Наталья Островская, день рождения у мужа, но цветы получает она.

"Сказала "да" ровно семь лет назад. Поженились в день рождения мужа. Теперь каждый год в его праздник получаю цветы! Счастлива быть твоей женой!" - поделилась ведущая.

Наталья Островская / © instagram.com/nataliostrovska

Наталья Островская / © instagram.com/nataliostrovska

Напомним, недавно певица Оля Цибульская праздновала годовщину брака с мужем. По случаю особой даты артистка показывала, какой была их свадьба 10 лет назад.

