Ведущая нацотбора на "Евровидение" оказалась в эпицентре атаки РФ по Киеву: "Весь двор в обломках"

Анна Тульева

Реклама

Телеведущая нацотбора на «Евровидение», блогер и певица Анна Тульева оказалась в эпицентре взрыва во время очередной ночной атаки России на столицу Украины.

В ночь на 3 февраля российские войска нанесли массированный удар по регионам Украины. Под огнем снова оказался Киев — гражданская и критическая инфраструктура. Один из вражеских беспилотников попал в многоэтажку на левом берегу столицы — буквально рядом с домом, где живет Анна Тульева. Об этом звезда сообщила в Instagram.

Ведущая видеоблога «Евровидение Украина» и предшоу нацотбора на «Евровидение-2026» опубликовала в сторис кадры из Telegram-канала, на которых видно поврежденный БпЛА дом, охваченный пожаром. Анна также обозначила соседнюю многоэтажку, где живет.

Реклама

«Я обалдела просто. Спасибо, ангел-хранитель», — написала Анна, не скрывая шока.

Сторис Анны Тульевой

Впоследствии телеведущая поделилась, что накануне атаки она заходила в аптеку, расположенную именно в этом доме, который потом разрушил вражеский снаряд. По словам Тульевой, несмотря на близость взрыва, в ее квартире чудом остались невредимыми все окна, кроме одного.

«Я шокирована. Было впечатление, что тот шахед летит мне на голову. Весь двор в обломках. У меня треснуло окно. Сказать, что все соседи шокированы — ничего не сказать», — призналась звезда.

Сторис Анны Тульевой

Сторис Анны Тульевой

К слову, Анна Тульева участвует в проведении нацотбора на «Евровидение» и «Детское Евровидение» в Украине. В частности, Анна ведет видеоблог, где рассказывает о подготовке и закулисье конкурса. Кроме этого, Тульева развивает сольную музыкальную карьеру, пишет песни и выпускает авторские треки. И собственно, на утро после страшной ночи она поехала выступать на Киевщине.