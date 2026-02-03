- Дата публикации
Ведущая нацотбора на "Евровидение" оказалась в эпицентре атаки РФ по Киеву: "Весь двор в обломках"
Анна Тульева рассказала о своем шоковом состоянии после пережитого.
Телеведущая нацотбора на «Евровидение», блогер и певица Анна Тульева оказалась в эпицентре взрыва во время очередной ночной атаки России на столицу Украины.
В ночь на 3 февраля российские войска нанесли массированный удар по регионам Украины. Под огнем снова оказался Киев — гражданская и критическая инфраструктура. Один из вражеских беспилотников попал в многоэтажку на левом берегу столицы — буквально рядом с домом, где живет Анна Тульева. Об этом звезда сообщила в Instagram.
Ведущая видеоблога «Евровидение Украина» и предшоу нацотбора на «Евровидение-2026» опубликовала в сторис кадры из Telegram-канала, на которых видно поврежденный БпЛА дом, охваченный пожаром. Анна также обозначила соседнюю многоэтажку, где живет.
«Я обалдела просто. Спасибо, ангел-хранитель», — написала Анна, не скрывая шока.
Впоследствии телеведущая поделилась, что накануне атаки она заходила в аптеку, расположенную именно в этом доме, который потом разрушил вражеский снаряд. По словам Тульевой, несмотря на близость взрыва, в ее квартире чудом остались невредимыми все окна, кроме одного.
«Я шокирована. Было впечатление, что тот шахед летит мне на голову. Весь двор в обломках. У меня треснуло окно. Сказать, что все соседи шокированы — ничего не сказать», — призналась звезда.
К слову, Анна Тульева участвует в проведении нацотбора на «Евровидение» и «Детское Евровидение» в Украине. В частности, Анна ведет видеоблог, где рассказывает о подготовке и закулисье конкурса. Кроме этого, Тульева развивает сольную музыкальную карьеру, пишет песни и выпускает авторские треки. И собственно, на утро после страшной ночи она поехала выступать на Киевщине.