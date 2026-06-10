Ведущая Оксана Гутцайт показала себя в молодости и как выходила замуж 25 лет назад

Оксана Гутцайт с мужем / © instagram.com/oksana.guttsayt

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Украинская телеведущая Оксана Гутцайт показала, как выглядела в молодости и как выходила замуж 25 лет назад.

В семье знаменитости особенная дата. Ведущая вместе со своим мужем — спортсменом Вадимом Гутцайтом — празднует годовщину брака. Влюбленные уже 25 лет живут в официальном статусе супругов. В своем Instagram Оксана Гутцайт высказалась об особенной дате в ее семейной жизни, а также поделилась серией фотографий с возлюбленным.

Оксана Гутцайт с мужем / © instagram.com/oksana.guttsayt

Ведущая опубликовала свадебное фото. На снимке она была изображена в образе невесты, а рядом с ней был улыбающийся возлюбленный. На фотографии влюбленные позируют еще совсем юными.

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Оксана Гутцайт с мужем / © instagram.com/oksana.guttsayt

Оксана Гутцайт показывала, как с годами они с мужем менялись. Кстати, судя по фотографиям, парочка очень сильно любит путешествовать вместе, поскольку кадры были сделаны в разных странах.

Оксана Гутцайт с мужем / © instagram.com/oksana.guttsayt

«Вроде бы 25 лет, а как один день! Сколько уже было, а сколько еще будет! Как в анекдоте: убить друг друга хотели, развестись — нет», — высказалась о своем браке знаменитость.

Оксана Гутцайт с мужем / © instagram.com/oksana.guttsayt

Отметим, Оксана Гутцайт состоит в браке с фехтовальщиком Вадимом Гутцайтом. У супругов есть двое детей — дочь Элина и сын Марк.

Напомним, недавно актер Константин Войтенко поздравлял жену с годовщиной брака. Супруги сыграли свадьбу два года назад.

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