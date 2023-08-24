Ведущая "Сніданку з 1+1" Шовкопляс впервые вышла в эфир после того, как разбила лицо

Неля Шовкопляс вернулась к работе через несколько дней после инцидента.

Ведущая "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс сегодня, 24 августа, появилась в прямом эфире спецпроекта телеканала "1+1 Украина" ко Дню Независимости – "Незалежність. Хоробрі серця".

Сегодня эфир ведущие "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс и Егор Гордеев и ТСН Маричка Падалко и Святослав Гринчук ведут из нескольких знаковых исторических локаций под открытым небом, которые объединили Днепр – символ мощной силы Украины.

Через несколько дней после несчастного случая, который с ней случился в понедельник, Шовкопляс вернулась к работе. Перед зрителями ведущая предстала в роскошном платье-вышиванке голубого цвета, расшитом синими цветами. Неля предстала в кадре улыбающейся, лишь царапина над губой напоминает о неприятном инциденте.

Неля Шовкопляс и Егор Гордеев / Фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas

Неля Шовкопляс и Егор Гордеев / Фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas

Напомним, на днях ведущая "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс ошеломила поклонников, показавшись с разбитым лицом и сломанной рукой. Неля рассказала, что с ней случилось и какой урок после этой ситуации она для себя извлекла на всю жизнь.

С Нелей Шовкопляс на днях случился неприятный инцидент

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