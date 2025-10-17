Ведущая Соколова резко разнесла Каменских после ее заявлений "какая разница": "Ты тупая или тебе все равно"

Янина Соколова, Настя Каменских

Украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова, которая недавно рассказала о своих последствиях рака, откровенно прокомментировала языковой скандал, в который попала певица Настя Каменских после громкого заявления об украинском языке и «какая разница».

Соколова отметила, что артистка должна была бы найти смелость объяснить свои слова, ведь ситуация набрала масштабного общественного резонанса. Ведущая возмутилась такой циничной позицией Каменских с ее скандальным мужем Потапом во времена, когда украинцы борются не только за территории, но и свое культурное наследие, в частности родной язык.

«Потап и Настя уже давно не здесь. Они обозначили свою позицию и сделали свой выбор. И даже когда возникают зашквары, они молчат. В тот момент, когда в твоей стране убивают за язык тех, кто на оккупированных территориях на пороге встретил убийцу, ты стоишь в Майами и чешешь, что язык неважен, а важна любовь. На что ты рассчитываешь?» — отметила звезда в интервью «РБК-Украина».

Соколова также предположила, что подобная позиция может быть не случайной и сделала резкое заявление: «Или ты тупая, или тебе реально все равно. Тогда нам понятно кто ты».

К слову, скандал вокруг Насти Каменских вспыхнул во время ее тура в США. Там артистка исполняла русскоязычные песни и заявила со сцены, что «неважно, на каком языке ты разговариваешь, есть один язык — любовь». Эти слова вызвали волну возмущения среди украинцев. Последствия не заставили себя ждать — популярный ювелирный бренд досрочно прекратил сотрудничество с певицей, а в Сети начали требовать публичных объяснений от артистки. По данным Forbes, звезда потеряла немалую сумму дохода.