Ведущая Тала Калатай шокировала видом полностью уничтоженного дома ее мамы после вражеского "прилета"

Тала Калатай показала дом ее мамы после обстрела

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Телеведущая и актриса Тала Калатай шокировала видом полностью уничтоженного дома ее мамы после вражеского «прилета».

Ночь на 2 июля, когда российские оккупанты массированно обстреляли Киев, не прошла бесследно для семьи знаменитости. Дом мамы Талы Калатай получил серьезные повреждения от вражеского снаряда. Здание полностью уничтожено и непригодно для жизни.

В Facebook ведущая показала жуткие кадры с последствиями «прилета». На фото виден разрушенный дом, в котором нет потолка, стены разорваны, окна выбиты, а вокруг только сами руины.

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Дом мамы Талы Калатай после обстрела

К счастью, с мамой Талы Калатай все хорошо. Женщину спасло то, что она во время вражеских обстрелов скрывалась в погребе, откуда ее потом достали из-под завалов. Однако погибли соседи мамы Талы Калатай, дом которых находился рядом с ней.

«Дом мамы, в котором она так любила принимать гостей, в котором росли ее внуки, который она построила сама, как наследство, чтобы в нем жили следующие поколения… Но чудовища решили иначе. Дома как будто не было. Я смотрю и мой мозг отказывается в это верить», — поделилась ведущая.

Дом мамы Талы Калатай после обстрела

Напомним, квартира певца Laud тоже пострадала от обстрела в ночь на 2 июля. Артист уже показал изуродованное жилье.

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