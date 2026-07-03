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Ведущая Тала Калатай шокировала видом полностью уничтоженного дома ее мамы после вражеского "прилета"
Родного человека знаменитости доставали из-под завалов.
Телеведущая и актриса Тала Калатай шокировала видом полностью уничтоженного дома ее мамы после вражеского «прилета».
Ночь на 2 июля, когда российские оккупанты массированно обстреляли Киев, не прошла бесследно для семьи знаменитости. Дом мамы Талы Калатай получил серьезные повреждения от вражеского снаряда. Здание полностью уничтожено и непригодно для жизни.
В Facebook ведущая показала жуткие кадры с последствиями «прилета». На фото виден разрушенный дом, в котором нет потолка, стены разорваны, окна выбиты, а вокруг только сами руины.
К счастью, с мамой Талы Калатай все хорошо. Женщину спасло то, что она во время вражеских обстрелов скрывалась в погребе, откуда ее потом достали из-под завалов. Однако погибли соседи мамы Талы Калатай, дом которых находился рядом с ней.
«Дом мамы, в котором она так любила принимать гостей, в котором росли ее внуки, который она построила сама, как наследство, чтобы в нем жили следующие поколения… Но чудовища решили иначе. Дома как будто не было. Я смотрю и мой мозг отказывается в это верить», — поделилась ведущая.
Напомним, квартира певца Laud тоже пострадала от обстрела в ночь на 2 июля. Артист уже показал изуродованное жилье.