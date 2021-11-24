Ведущая "Танцев" Онуфрийчук ответила, зачем устраивала две свадьбы

Впервые звезда устроила пышную церемонию в феврале.

Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук недавно отпраздновала пышную свадьбу со своим любимым, бизнесменом Алмазом.

К слову, звезда уже не впервые устраивает церемонию. В феврале парочка отпраздновала пышную свадьбу на Мальдивах. Впрочем, оказалось, что влюбленные официально не были расписаны. Как признавалась Иванна, они с Алмазом долго не могли определиться, где бы они хотели стать мужем и женой. Они выбирали между Швейцарией и Украиной.

Свадьба Иванны Онуфрийчук и Алмаза / instagram.com/ivannaonufriichuk

Впрочем, пышную свадьбу парочка отпраздновала в Киеве.

"Не знаю, как у вас, но у нас в Винницкой области принято праздновать свадьбу несколько раз. Сколько помню себя, столько и знаю, что делают свадьбу сначала у невесты, потом у жениха. Мне этот обычай очень нравится. Это хороший повод собрать вместе родных и близких людей, устроить красивый праздник. Почему бы нет? – поделилась Иванна.

Свадьба Иванны Онуфрийчук и Алмаза / instagram.com/ivannaonufriichuk

Кроме того, ведущая радуется, что смогла пригласить родных Алмаза в Украину. Звезда показала им самые красивые места и рассказала об украинских обычаях.

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