Ведущая "Танцев" Онуфрийчук показала, какой романтический сюрприз ей устроил любимый

Алмаз не перестает радовать свою избранницу.

Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук поделилась с фанами своими эмоциями.

Звезда опубликовала на своей странице в Instagram новое фото. На снимке счастливая Иванна сидит в постели среди кучи букетов разных роз. Возле ведущей также красуются воздушные шарики.

"Когда любимый очень соскучился", — подписала фото знаменитость.

Иванна Онуфрийчук / instagram.com/ivannaonufriichuk

К слову, любимый звезды, бизнесмен Алмаз, часто радует ее всевозможными романтическими сюрпризами. Муж каждый день осчастливливает свою избранницу.

Такой трогательный пост не смогла обойти Ольга Сумская. В частности, актриса отметила, что цветы очень красивые. Кроме этого Ольга заявила, что такие мужчины, как Алмаз, ныне редкость.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку