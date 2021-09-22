Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук очаровала фото с мужем в Швейцарии

Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук очаровала фото с мужем в Швейцарии

Иванна прилетела к любимому.

Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук после прямых эфиров шоу пакует чемоданы и сломя голову летит к своему любимому мужу Алмазу.

Бизнесмен казахского происхождения работает и живет в Швейцарии. Актриса приехала к любимому и устроила с ним романтическую фотосессию.

Иванна Онуфрийчук с мужем / instagram.com/ivannaonufriichuk

На фотографиях телеведущая и ее избранник нежно обнимались на улицах города Лозанна.

Иванна Онуфрийчук с мужем / instagram.com/ivannaonufriichuk

Иванна оделась в бежевое платье и туфли на каблуках, а Алмаз — в клетчатую голубую рубашку и брюки.

Иванна Онуфрийчук с мужем / instagram.com/ivannaonufriichuk

"На этих фото столько тепла... Как же хочется, чтобы мы сохранили его навсегда", — написала знаменитость.

Иванна Онуфрийчук с мужем / instagram.com/ivannaonufriichuk

В комментариях фолловеры засыпали молодоженов комплиментами.

Вы прекрасная пара. С вас надо брать пример

Нежные и красивые

Вы невероятные

Напомним, ранее жена Влада Ямы рассказала, как хореограф разбил лоб на их свадьбе. Пара пошла под венец 21 сентября в 2014 году.

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