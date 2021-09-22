Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук очаровала фото с мужем в Швейцарии

Иванна прилетела к любимому.
Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук после прямых эфиров шоу пакует чемоданы и сломя голову летит к своему любимому мужу Алмазу.
Бизнесмен казахского происхождения работает и живет в Швейцарии. Актриса приехала к любимому и устроила с ним романтическую фотосессию.
На фотографиях телеведущая и ее избранник нежно обнимались на улицах города Лозанна.
Иванна оделась в бежевое платье и туфли на каблуках, а Алмаз — в клетчатую голубую рубашку и брюки.
"На этих фото столько тепла... Как же хочется, чтобы мы сохранили его навсегда", — написала знаменитость.
В комментариях фолловеры засыпали молодоженов комплиментами.
- Вы прекрасная пара. С вас надо брать пример
- Нежные и красивые
- Вы невероятные
Напомним, ранее жена Влада Ямы рассказала, как хореограф разбил лоб на их свадьбе. Пара пошла под венец 21 сентября в 2014 году.