Ведущая Татьяна Цымбал высказалась о размере своей пенсии: "На такие деньги прожить непросто"

Татьяна Цымбал / © УНИАН

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Диктор и ведущая программ украинского телевидения Татьяна Цымбал высказалась о размере своей пенсии.

Знаменитость почти 50 лет своей жизни отдала работе на ТВ. Сейчас ведущая находится на пенсии. В интервью Oboz.ua Татьяна Васильевна говорит, что получает пенсионные выплаты в довольно неплохом размере. Тем не менее, по ее словам, на эти средства все равно прожить довольно тяжело. Татьяне Цымбал помогают дети. Впрочем, ведущая не спекулирует этим, ведь говорит, что сейчас всем тяжело.

"Недавно видела интервью с инженером-конструктором, которая рассказывала, что имеет 40 лет стажа, а получает ежемесячно 5700 гривен. Спросили о детях, говорит: "Они тянут обучение внучки в вузе, а мне на молоко и хлеб хватает". Мне хватает и на черный шоколад, без которого жить не могу. У меня неплохая пенсия, но я сознательно не хочу называть ее размер, потому что все равно считаю, что и на такие деньги прожить не очень просто", - поделилась Татьяна Васильевна.

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Ведущая также рассказала, что не пользуется теми привилегиями, которые имеет благодаря пенсионной книжке. Более того, Татьяна Васильевна призналась, что еще и имеет 16 лет неучтенного стажа.

"Как-то была в пенсионном фонде, уже не вспомню, по какому поводу, то оказалось, что имею 16 неучтенных лет. Может показаться странным, но я фактически не пользуюсь привилегиями своей пенсионной книжки - льготами в транспорте и так далее", - добавила ведущая.

Напомним, недавно актер Алексей Горбунов озвучил размер своей пенсии. Также артист признался, из-за чего сменил свою деятельность.