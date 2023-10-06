Ведущая ТСН Наталья Островская на 9-м месяце беременности снялась в сериале "Жіночий лікар": фото

Ведущая ТСН и Єдиного марафону Наталья Островская поделилась, как решилась рожать ребенка во время войны и рассказала о своем актерском дебюте в сериале "Жіночий лікар. Нове життя".

Островская, которая сейчас находится на 35 неделе беременности, посетила студию "Сніданку з 1+1", где рассказала, что прежде чем для нее прописали роль беременной пациентки, съемочная группа консультировалась с врачом.

Наталья Островская / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Когда-то я мечтала об актерской деятельности, но не думала, что для того, чтобы сыграть в сериале, мне придется забеременеть (смеется – прим.ред). На самом деле актерская работа кажется достаточно легкой, но требует немало усилий. Одна сцена может сниматься по несколько раз – это занимает много времени. Как ведущая новостей, я привыкла к работе в прямом эфире. Но мне повезло, ведь на съемочной площадке все понимали, что я действительно беременна, поэтому пытались ускорить процесс съемок", – рассказала будущая мама.

Наталья Островская / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Наталья Островская / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Наталья Островская / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Также Наталья Островская поделилась, что очень беспокоилась о том, сможет ли продолжать быть в движении и вести энергичный образ жизни в период беременности. Но она успевает не только работать в эфирах ТСН и активно заниматься волонтерством, но и начала несколько новых YouTube-проектов – "НАТО" – разговоры с украинцами, которые стали известными во время войны и "Беременная в ТСН", где на собственном опыте и с помощью врачей, психологов и диетологов разбирает разные темы, которые беспокоят женщин.

Беременность во время войны: опыт ведущей ТСН Натальи Островской

Одна из тем, которую поднимали в недавнем выпуске с психотерапевтом Олегом Чабаном – беременность и стресс во время войны. Островская говорит, что для нее этот эпизод был одним из самых мощных, ведь она сама столкнулась с этим – несколько раз у ведущей была угроза прерывания беременности из-за стресса.

Смотрите премьеру сериала "Жіночий лікар. Нове життя" уже 9 октября в 20:30 на телеканале "1+1 Украина".

Напомним, ранее мы рассказывали восемь интересных фактов о сериале "Жіночий лікар. Нове життя".

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