Ведущая ТСН Наталья Островская на трогательных фото показала, как крестила шестимесячную дочь

Ведущая 1+1 Наталья Островская, которая недавно окрестила шестимесячную дочь Агату, поделилась трогательными фото из таинства.

Раньше знаменитость тщательно скрывала девочку. После крестин Агата стала частой гостьей в Instagram звездной мамочки. На этот раз Островская показала трогательные кадры с крещения дочери.

Крещение дочери Натальи Островской / Фото: instagram.com/nataliostrovska

На фотографиях маленькая Агата была изображена со своими крестными родителями. В частности, можно было заметить, как проходил обряд крещения.

Крещение дочери Натальи Островской / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Наталья Островская, конечно, тоже позировала вместе с дочерью. Как отметила ведущая, ей так понравились снимки с крещения, что она просто не могла не опубликовать их в фотоблоге.

Крещение дочери Натальи Островской / Фото: instagram.com/nataliostrovska

"Фото заслуживают того, чтобы быть в ленте", — отметила ведущая.

Крещение дочери Натальи Островской / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Наталью Островскую и ее дочь просто засыпали комплиментами. В частности, супруга певца Виталия Козловского отметила, что они непревзойденные, а крещение – это важные и бесценные воспоминания: "Какие вы красивые! Это бесценные воспоминания".

Крещение дочери Натальи Островской / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Отметим, что на снимках с крещения Агаты, которые Наталья Островская опубликовала, вообще нет ее мужа. Недавно ведущая объяснила, почему скрывает возлюбленного от публики и не спешит его показывать.

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