Ведущая ТСН Наталья Островская окрестила дочь и впервые показала ее лицо

Знаменитость также опубликовала свое архивное фото и сравнила их сходство.
Ведущая 1+1 Наталья Островская окрестила шестимесячную дочь Агату и впервые показала ее лицо.
Радостной новостью знаменитость поделилась в Instagram. Ведущая опубликовала милый снимок ее дочери, где она изображена в белом платье. Кадр был сделан в церкви, где крестили маленькую Агату.
Вместе с тем, Наталья Островская опубликовала и свой архивный черно-белый снимок, где она изображена в таком же возрасте, что и сейчас Агата. Знаменитость поинтересовались у поклонников, настолько они похожи.
В комментариях поклонники заметили, что дочь Натальи Островской просто ее копия. Также фанаты написали немало комплиментов крошечной Агате и отметили, что девочка красавица.
- Копия! Две красавицы!
- Очень похожи! Красивая такая!
- Похожие! У вас очень красивая дочь! Пусть будет счастлива!
Напомним, недавно певец Виталий Козловский окрестил своего трехмесячного сына. Также исполнитель перестал скрывать лицо Оскара и впервые его показал.
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