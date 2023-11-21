Ведущая ТСН Наталья Островская откровенно призналась, как прошли ее первые роды

Также знаменитость рассекретила, как долго продолжались роды.

Ведущая ТСН и Единого марафона Наталья Островская, которая на днях родила девочку, рассекретила, как прошли ее первые роды.

В своем Instagram знаменитость призналась, что ей это далось удивительно легко. Однако Наталья убеждена, что это все благодаря профессионализму врачей-акушеров.

Кстати, ведущая пошутила, что даже в роддоме не забывала о работе, ведь в палате смотрела новости на канале "1+1".

Наталья Островская в роддоме / Фото: instagram.com/nataliostrovska

"Смотрела новости, когда все началось. Уверена, что только благодаря профессиональным действиям врачей все прошло хорошо. Можно сказать: "Роды мечты". Когда услышала: "Мама, держите", не поняла кого, потому что думала, что все только начинается. Конечно, делали эпидуралку (эпидуральная анестезия – прим. ред.)", — поделилась ведущая.

Наталья Островская / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Кстати, роды знаменитости прошли быстро. Схватки длились пять часов, а сами роды – 13 минут.

"Первый этап родов – пять часов, сами роды (физиологически) – 13 минут. Конечно, анестезию делали. Хорошо, что она существует", — призналась знаменитость.

Дочь Наталии Островской / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Также Островская рассказала, какие вещи ей понадобились в роддоме. Что-то выдавали в заведении, однако и у нее был определенный список, что ей нужно взять с собой.

"Нужна одежда для ребенка и вам на выписку: компрессионные чулки, бандаж после родов. Все пеленки, подгузники в неограниченном количестве, пледы для младенца, средства гигиены дают в роддоме", — отметила ведущая.

Наталья Островская в роддоме / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Напомним, Наталья Островская уже выписалась из роддома. На выписке знаменитость встречал муж. Возлюбленным ведущей настолько растрогал ее своим поздравлением, что она не смогла сдержать слез.

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