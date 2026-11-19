Наталья Островская / © instagram.com/nataliostrovska

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Ведущая ТСН Наталья Островская поделилась трогательными кадрами по случаю дня рождения дочери Агаты и показала, как девочка изменилась за три года.

На днях, 17 ноября, первенца телеведущей отпраздновала трехлетие, но только через несколько дней Наталья опубликовала пост в Instagram с поздравлениями. Так, звездная мама просмотрела семейный фотоархив и нашла фотографии, на которых доченька еще совсем крошечная. Наталья сравнила их с новыми кадрами и продемонстрировала, как быстро растет Агата.

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Наталья Островская с дочерью / © instagram.com/nataliostrovska

Наталья Островская с дочерью / © instagram.com/nataliostrovska

На фото видно, как новорожденная девочка превратилась в маленькую личность с собственными чертами характера. Островская призналась, что дочь во многом похожа на нее, в том числе темпераментом.

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«Три года назад родилась очаровательная девочка Агата. Стопроцентный скорпион с характером мамочки. Сильно обожаем тебя!» — растрогала поздравлением Наталья.

Наталья Островская с дочерью / © instagram.com/nataliostrovska

Наталья Островская с дочерью / © instagram.com/nataliostrovska

Что известно о семье Натальи Островской — кто ее муж

Ведущая ТСН уже восемь лет состоит в браке с мужем по имени Богдан, который не стремится к публичности. Наталья лишь редко делится общими кадрами с возлюбленным, выбирая такие ракурсы, чтобы не раскрывать его лицо широкой аудитории.

Наталья Островская с мужем / © instagram.com/nataliostrovska

История их отношений началась благодаря телевидению: муж увидел будущую жену в эфире, после чего они познакомились. Впоследствии общение пары переросло в романтические отношения и крепкую семью. В ноябре 2023 года супруги стали родителями — у них родилась дочь Агата.

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