Ведущая ТСН Наталья Островская показала, как изменилась через 1,5 месяца после родов и свою крошечную дочь

Ведущая ТСН на 1+1 Марафон Наталья Островская полтора месяца назад впервые стала мамой дочери Агаты.

Еще во время беременности Наталья говорила, что не собирается долго находиться в декретном отпуске и планирует быстро вернуться к работе.

Итак, сразу после Рождества ведущая появилась в эфире ТСН в рамках марафона "Єдині новини". Поздравили Островскую в студии соведущие Соломия Витвицкая и Евгений Плинский.

Наталья Островская призналась, что во время первого после декретного эфира, который длился 6 часов, дочь осталась дома с папой. Наталья начинает с утренних эфиров, чтобы наладить общий с ребенком график – малыш с утра спит, и почти не замечает отъезда мамы.

"С одной стороны у меня перевернулась жизнь с ног на голову после появления маленькой Агаты, но с другой стороны, когда зашла сегодня в студию, почувствовала, что вроде бы всего этого и не было, будто и не шла так надолго. Такое ощущение, что на монтаже эти фрагменты вырезали. Все так произошло быстро. И я радуюсь, что удалось относительно ненадолго выпасть из марафона новостей. Мы ведем разговорные студии, и нужно быть осведомленным в информационной картине дня. Поэтому я хотела ненадолго идти в декретный отпуск. Так и удалось. Радуюсь, что Агата позволила мне это сделать. Приятно вернуться, я очень скучала по всем в ТСН. Это большая семья и знаю, что если не с кем оставить малышку, нянь в ТСН найдется много", – поделилась Островская.

Наталья Островская с дочерью / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Наталья Островская с дочерью / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Параллельно с утренними эфирами Марафона Наталья продолжает работать и над своими проектами для ютуб-канала ТСН. На днях выйдет новый разговор ведущей в рамках проекта "НАТО" – с азовцем, заместителем командира третьей штурмовой бригады.

"Я вдохновляюсь разговорами с такими людьми, и хотела бы, чтобы их знала вся страна. А мой блог "Беременная в ТСН" хотелось бы теперь трансформировать в материнское, но пока нужно, чтобы Агата получила все прививки, немного окрепла по здоровью", – говорит молодая мама.

Напомним, Наталья Островская впервые стала мамой 17 ноября. Во время беременности ведущая начала несколько новых YouTube-проектов – "НАТО" – разговоры с украинцами, которые стали известны во время войны и "Беременная в ТСН", где на собственном опыте и с помощью врачей, психологов и диетологов разбирает различные темы, которые беспокоят женщин.

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