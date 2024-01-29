Ведущая ТСН Наталья Островская показала, как с новорожденной дочерью отдыхает в Буковеле

Знаменитость также рассказала, как после неудачного опыта снова стала на лыжи.

Ведущая 1+1 Наталья Островская поехала с новорожденной дочкой Агатой в отпуск.

Знаменитость уехала на запад Украины, а именно в Буковель. В прошлом году Островская тоже там отдыхала, однако в этот раз компанию ей уже составила двухмесячная дочь. Ведущая показала, как проходит их отпуск.

Они заселились в одной из гостиниц, где прямо из окна открывается невероятный вид на лес и заснеженные горы.

Наталья Островская с дочерью / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Кстати, Островская уже стала на лыжи, хотя в прошлом году она пережила неудачный опыт. Тогда ведущая упала с подъемника и была убеждена, что не будет больше кататься. Однако инструктор помог ей побороть страх. Наталья также поделилась, что после беременности тяжеловато было снова стать на лыжи.

Наталья Островская / Фото: instagram.com/nataliostrovska

"Помните, в прошлом году я упала с подъемника и сказала, что больше никогда не стану на лыжи? На следующий день собралась, взяла инструктора и все-таки попробовала. Думала, что забыла все, но ноги помнят, хотя после беременности им очень тяжело", — поделилась Островская.

Наталья Островская / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Напомним, ведущая Соломия Витвицкая недавно тоже отдыхала в Буковеле. Знаменитость была не одна. Компанию ей составил загадочный возлюбленный, которого она впервые засветила.

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