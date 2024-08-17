Ведущая ТСН Наталья Островская показала редкие фото со своей свадьбы и засветила мужа

Знаменитость сообщила о тройном празднике в семье.
Ведущая 1+1 Наталья Островская сообщила об особой дате в ее семье. 17 августа в знаменитости тройной праздник.
В своем Instagram ведущая сообщила, что празднует годовщину бракосочетания со своим мужем. По случаю праздника Наталья опубликовала редкое фото с их свадьбы. На снимке счастливая ведущая предстала в белом роскошном платье и фате. Рядом с Островской позировал ее возлюбленный в темном костюме и белой рубашке, который нежно обнимал знаменитость. На фото ведущая немного засветила своего избранника, правда, его лицо она показывать не стала.
Но на этом праздники не закончились. Оказалось, что дочери супругов Агате исполняется ровно девять месяцев.
Особый праздник и для мужа Островской. Возлюбленный знаменитости празднует день рождения. Поэтому Наталья Островская адресовала избраннику теплые слова с поздравлениями и пожеланиями.
"17.08 — особый день. В нашей семье сегодня тройной праздник. День рождения лучшего мужа. Годовщина свадьбы (дату Богдан точно запомнил на всю жизнь). Девять месяцев Агате. И все в один день. Лучший друг, муж, отец, спасибо за твою поддержку, понимание и Агату!" – написала ведущая в фотоблоге.
Напомним, недавно певица Ирина Федишин праздновала годовщину бракосочетания. Артистка нежно поздравила мужа с праздником и рассекретила подарок, который для него сделала.
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