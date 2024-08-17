Ведущая ТСН Наталья Островская показала редкие фото со своей свадьбы и засветила мужа

Ведущая 1+1 Наталья Островская сообщила об особой дате в ее семье. 17 августа в знаменитости тройной праздник.

В своем Instagram ведущая сообщила, что празднует годовщину бракосочетания со своим мужем. По случаю праздника Наталья опубликовала редкое фото с их свадьбы. На снимке счастливая ведущая предстала в белом роскошном платье и фате. Рядом с Островской позировал ее возлюбленный в темном костюме и белой рубашке, который нежно обнимал знаменитость. На фото ведущая немного засветила своего избранника, правда, его лицо она показывать не стала.

Наталья Островская с мужем / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Но на этом праздники не закончились. Оказалось, что дочери супругов Агате исполняется ровно девять месяцев.

Дочь Наталии Островской / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Особый праздник и для мужа Островской. Возлюбленный знаменитости празднует день рождения. Поэтому Наталья Островская адресовала избраннику теплые слова с поздравлениями и пожеланиями.

"17.08 — особый день. В нашей семье сегодня тройной праздник. День рождения лучшего мужа. Годовщина свадьбы (дату Богдан точно запомнил на всю жизнь). Девять месяцев Агате. И все в один день. Лучший друг, муж, отец, спасибо за твою поддержку, понимание и Агату!" – написала ведущая в фотоблоге.

Напомним, недавно певица Ирина Федишин праздновала годовщину бракосочетания. Артистка нежно поздравила мужа с праздником и рассекретила подарок, который для него сделала.

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