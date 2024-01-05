Ведущая ТСН Наталья Островская рассказала, как родила за 13 минут и как в этом ей помог муж

Ведущая ТСН и марафона Єдині новини на канале 1+1 Марафон Наталья Островская, которая в ноябре 2023-го впервые стала мамой, поделилась подробностями новой для себя роли мамы.

Уже через месяц после рождения первенца, до Нового года Островская снова вернулась в телеэфир.

"Я счастлива, что получилась именно сейчас, потому что информация динамичная, быстро меняется. Легко выпасть из информационного поля. Если бы дольше не получалась, то, думаю, мне было бы сложнее", – призналась ведущая.

Островская поделилась, что главной поддержкой и опорой для нее остается муж, который прекрасно справляется с ребенком. Ведущая поделилась, что даже в первые дни малыша любимый ухаживал за дочерью, в то время как Наталья некоторое время боялась ребенка.

Наталья Островская с дочерью

Муж Натальи также поддерживал ее и на родах, благодаря чему она родила быстро и легко – за 13 минут:

"Рожала с анестезией, однако муж просто на высшем уровне мне помог и сам хорошо держался. Когда я вела влоги "Вагітна в ТСН", там врач говорил, что самый лучший человек, который может быть на родах – свекровь. Если мужчина боится, то не стоит его заставлять. Мой, слава Богу, не боялся. Мы договорились, что Богдан будет со мной все время. Для него тоже все было ново, ведь это наш первый ребенок. Иногда он бледнел, потому что это непростой этап. Но все равно помог .Я очень благодарна. Думаю, вместе мы родили быстрее, чем могло быть, если бы я была одна", – рассказала Островская в интервью сайту 1+1.

Наталья Островская / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Наталья Островская рассказала и о необычном имени дочери и почему выбрала именно его. Как призналась ведущая, сначала она хотела назвать девочку Анной, поскольку ее прабабушка имела такое имя:

"Я имела дату ПДД (предсказуемая дата родов) 11 или 17 ноября. Думала, что рожу именно 11-го, поэтому смотрела именины именно в этот день. Среди распространенных имен увидела Агата. Я еще совмещала с именем, фамилией и отчеством, чтобы было созвучно. Также узнала, что это имя имеет польские корни, как и фамилия Островская. Мне понравилось, как звучит Островская Агата Богдановна. Муж тоже был в восторге. На гендер-пате еще предлагали Яремия. До 8 месяца я думала выбрать это имя. Муж боялся мне сказать, что ему не очень оно. Вот нашла другое. Думаю, именно Агаты в Украине еще нет", – поделилась ведущая.

Напомним, ранее Наталья Островская показала, как изменилась через 1,5 месяца после родов и поделилась нежными фото с крошечной дочерью.

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