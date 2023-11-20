Ведущая ТСН Наталья Островская растрогала, как муж поздравлял ее с рождением дочери

Ведущая ТСН и Единого марафона Наталья Островская показала, как муж трогательно поздравил ее с рождением дочери.

К слову, знаменитость уже выписалась из роддома. Как говорится в сюжете ТСН в рамках Единого марафона, поздравить ведущую с рождением дочери пришли многие родные и близкие. Муж, с которым Наталья вместе уже 10 лет, тоже был на выписке. Возлюбленный подарил жене огромный букет роз и растрогал ее словами благодарности за то, что она родила ему дочь. Наталья и муж были настолько растроганы, что не могли сдержать слез.

Наталья Островская с мужем / Фото: скриншот с видео

"Ты знаешь, что это очень важное в нашей жизни событие. Эмоциональный я человек. Я тебя очень люблю! Спасибо тебе за доченьку", — обратился к Наталье ее муж.

Наталья Островская с мужем / Фото: скриншот с видео

Кстати, имя девочки Островская не спешит рассекречивать. Дело в том, что эксперты советуют первые дни держать его в секрете. Однако ведущая пообещала, что со временем обязательно все расскажет.

"Во время беременности у меня были влоги беременной. Один эксперт сказала, что имя – это код ребенка. Первые дни желательно держать среди своих вот этот код. Вы обязательно узнаете, но немного позже", — добавила ведущая.

Наталья Островская / Фото: скриншот с видео

Напомним, Наталья Островская впервые стала мамой 17 ноября. В одном из киевских роддомов у нее родилась дочь.

Читайте также: