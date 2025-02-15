Ведущая ТСН Наталья Островская восхитила фото с мужем, которого скрывает

Знаменитость почти не освещает личную жизнь, но сделала исключение.
Ведущая 1+1 Наталья Островская впервые за длительное время порадовала романтическим контентом.
В своем Instagram ведущая в День влюбленных опубликовала серию фото с мужем. Уже традиционно она не показала его лицо, ведь стремится оставить личную жизнь вне камер. Однако на снимках невооруженным глазом заметно, как Наталья просто сияет в объятиях любимого человека. Судя по декорациям, фото были сделаны во время того, как пара узнавала пол своего первенца на гендер-пати.
Кроме того, влюбленная Островская призналась избраннику в любви цитатой Лины Костенко и пожелала пользователям обрести искреннюю любовь в жизни.
"Люби, люби, потому что время тебя не ждет.
Он отнимает дни твои и ночи.
Пока тело жаждущее, молодое,
Люби! В старости любят глаза.
Слова Лины Костенко. От души желаю каждому из вас найти своего человека", — восхитила ведущая.
В комментариях супругам написали множество комплиментов и поздравлений:
- Как красиво! С праздником
- Вау! Наконец-то Вы успокоили некоторых своих подписчиков
- Красота невероятная, в самое сердце. Будьте и Вы счастливой и любимой
Напомним, недавно ведущая Соломия Витвицкая сообщила о кардинальных переменах в личной жизни. Звезда выходит замуж за военного и показала трогательный момент признания в Буковеле.
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