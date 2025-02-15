Ведущая ТСН Наталья Островская восхитила фото с мужем, которого скрывает

Знаменитость почти не освещает личную жизнь, но сделала исключение.

Ведущая 1+1 Наталья Островская впервые за длительное время порадовала романтическим контентом.

В своем Instagram ведущая в День влюбленных опубликовала серию фото с мужем. Уже традиционно она не показала его лицо, ведь стремится оставить личную жизнь вне камер. Однако на снимках невооруженным глазом заметно, как Наталья просто сияет в объятиях любимого человека. Судя по декорациям, фото были сделаны во время того, как пара узнавала пол своего первенца на гендер-пати.

Наталья Островская с мужем / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Наталья Островская с мужем / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Кроме того, влюбленная Островская призналась избраннику в любви цитатой Лины Костенко и пожелала пользователям обрести искреннюю любовь в жизни.

"Люби, люби, потому что время тебя не ждет.

Он отнимает дни твои и ночи.

Пока тело жаждущее, молодое,

Люби! В старости любят глаза.

Слова Лины Костенко. От души желаю каждому из вас найти своего человека", — восхитила ведущая.

В комментариях супругам написали множество комплиментов и поздравлений:

Как красиво! С праздником

Вау! Наконец-то Вы успокоили некоторых своих подписчиков

Красота невероятная, в самое сердце. Будьте и Вы счастливой и любимой

Напомним, недавно ведущая Соломия Витвицкая сообщила о кардинальных переменах в личной жизни. Звезда выходит замуж за военного и показала трогательный момент признания в Буковеле.

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