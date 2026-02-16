Ведущая ТСН Наталья Островская впервые полностью показала мужа и как выросла их доченька

Наталья Островская / © instagram.com/nataliostrovska

Ведущая 1+1 Наталья Островская поделилась редкими семейными кадрами и впервые показала своего мужа Богдана.

До этого звезда тщательно оберегала приватность возлюбленного и не демонстрировала его лицо в соцсетях. Однако по случаю Дня святого Валентина сделала исключение. На романтическом фото в Instagram Наталья нежно целует мужа — хоть она и выбрала ракурс и освещение так, что видно преимущественно силуэт, скрывать его полностью уже не стала.

Кроме того, супруги показали и свою доченьку Агату. Двухлетняя девочка появилась в кадре с букетом тюльпанов и воздушным шариком в форме сердца, направляясь прямо к камере.

«Продолжение любви», — трогательно подписала кадры звездная мама.

Подписчики сразу засыпали семью комплиментами и пожеланиями счастья в комментариях под постом.

Лучшая любовь в мире!

Хорошая семья. Счастья вам

Ну такая сладкая Агата

Отметим, Наталья Островская состоит в браке с Богданом более семи лет. Ранее она объясняла, что муж не стремится к публичности, и она с уважением относится к его позиции. Супруги воспитывают дочь Агату, которая родилась 17 ноября 2023 года.

