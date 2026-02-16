ТСН в социальных сетях

Ведущая ТСН Наталья Островская впервые полностью показала мужа и как выросла их доченька

Родители порадовались продолжению своей любви.

Наталья Островская

Наталья Островская / © instagram.com/nataliostrovska

Ведущая 1+1 Наталья Островская поделилась редкими семейными кадрами и впервые показала своего мужа Богдана.

До этого звезда тщательно оберегала приватность возлюбленного и не демонстрировала его лицо в соцсетях. Однако по случаю Дня святого Валентина сделала исключение. На романтическом фото в Instagram Наталья нежно целует мужа — хоть она и выбрала ракурс и освещение так, что видно преимущественно силуэт, скрывать его полностью уже не стала.

Кроме того, супруги показали и свою доченьку Агату. Двухлетняя девочка появилась в кадре с букетом тюльпанов и воздушным шариком в форме сердца, направляясь прямо к камере.

«Продолжение любви», — трогательно подписала кадры звездная мама.

Наталья Островская с семьей / © instagram.com/nataliostrovska

Наталья Островская с семьей / © instagram.com/nataliostrovska

Дочь Натальи Островской / © instagram.com/nataliostrovska

Дочь Натальи Островской / © instagram.com/nataliostrovska

Подписчики сразу засыпали семью комплиментами и пожеланиями счастья в комментариях под постом.

  • Лучшая любовь в мире!

  • Хорошая семья. Счастья вам

  • Ну такая сладкая Агата

Отметим, Наталья Островская состоит в браке с Богданом более семи лет. Ранее она объясняла, что муж не стремится к публичности, и она с уважением относится к его позиции. Супруги воспитывают дочь Агату, которая родилась 17 ноября 2023 года.

Напомним, недавно актриса Елена Кравец заплакала от появления мужа с сюрпризом на ее спектакле. Кроме того, звезда впервые рассказала о службе Сергея во время войны.

