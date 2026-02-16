- Дата публикации
Ведущая ТСН Наталья Островская впервые полностью показала мужа и как выросла их доченька
Родители порадовались продолжению своей любви.
Ведущая 1+1 Наталья Островская поделилась редкими семейными кадрами и впервые показала своего мужа Богдана.
До этого звезда тщательно оберегала приватность возлюбленного и не демонстрировала его лицо в соцсетях. Однако по случаю Дня святого Валентина сделала исключение. На романтическом фото в Instagram Наталья нежно целует мужа — хоть она и выбрала ракурс и освещение так, что видно преимущественно силуэт, скрывать его полностью уже не стала.
Кроме того, супруги показали и свою доченьку Агату. Двухлетняя девочка появилась в кадре с букетом тюльпанов и воздушным шариком в форме сердца, направляясь прямо к камере.
«Продолжение любви», — трогательно подписала кадры звездная мама.
Подписчики сразу засыпали семью комплиментами и пожеланиями счастья в комментариях под постом.
Лучшая любовь в мире!
Хорошая семья. Счастья вам
Ну такая сладкая Агата
Отметим, Наталья Островская состоит в браке с Богданом более семи лет. Ранее она объясняла, что муж не стремится к публичности, и она с уважением относится к его позиции. Супруги воспитывают дочь Агату, которая родилась 17 ноября 2023 года.
