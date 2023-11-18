Ведущая ТСН Наталья Островская впервые стала мамой и показала фото малыша

Ведущая ТСН и Единого марафона Наталья Островская впервые стала мамой.

Звезда 1+1 родила девочку. Малышка появилась на свет в пятницу, 17 ноября, в одной из частных родильных клиник Киева. О пополнении в семье новоиспеченная мама рассказала на странице в Instagram.

Островская поделилась первыми фото из роддома и поблагодарила врачей за то, что роды прошли легко. Так что малыш и мама чувствуют себя хорошо.

Наталья Островская впервые стала мамой / Фото: instagram.com/nataliostrovska

"Наша Вселенная. 3760 г. 54 см. Я безгранично благодарна команде врачей. Они сделали все, чтобы этот день захотелось повторить", – рассказала о своих впечатлениях после родов Островская.

Наталья Островская впервые стала мамой / Фото: instagram.com/nataliostrovska

Наталья Островская впервые стала мамой / Фото: instagram.com/nataliostrovska

С рождением ребенка ведущую уже поздравили поклонники и звездные коллеги:

"Поздравляю вас, Наталочка", – написала ведущая "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс

Поздравляю вас! Пусть растет самой здоровой и счастливой девочкой на свете

Поздравляю с рождением крохи! Счастливой судьбы маленькой!

Напомним, ранее Наталья Островская рассказала о своем актерском дебюте в сериале "Женский врач. Новая жизнь". В популярном сериале ведущая снялась на девятом месяце беременности.

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