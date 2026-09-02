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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Ведущая ТСН вышла замуж и с размахом отыграла свадьбу в отпуске

Ирина Кондрачук теперь официально жена. Ведущая показала первые кадры ср своей свадьбы.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Ирина Кондрачук

Ирина Кондрачук

Ведущая ТСН Ирина Кондрачук рассекретила кардинальные перемены в ее личной жизни.

Журналистка официально стала женой. Радостной новостью Ирина Кондрачук поделилась в своем Instagram. В частности, она сообщила, что вышла замуж за своего избранника. Также ведущая поделилась и первыми кадрами с празднования. Судя по фото, свадьба была с размахом.

Невеста надела белое пышное платье с массивными рукавами, а также длинную фату, в то время как ее муж — официальный костюм и белую рубашку.

На кадрах молодожены позировали на фоне роскошной арки, украшенной атласной тканью и немалым количеством красных цветов. Когда влюбленные дарили друг другу сладкий поцелуй, на их фоне развеялся розовый и бордовый дым.

«Вышла в отпуск. И замуж заодно. Можно поздравлять», — поделилась счастливая ведущая.

Свадьба Ирины Кондрачук

Свадьба Ирины Кондрачук

Коллеги уже активно начали поздравлять Ирину Кондрачук с новым статусом. Ведущей желали семейного счастья, безумной любви и даже пополнения в семье.

  • Поздравления. А мне еще как гендер-пати! Будьте счастливы! (Соломия Витвицкая)

  • Вау! Любви большой вам! (Наталья Островская)

  • Поздравляю! (Маричка Падалко)

Напомним, недавно избранница актера Тараса Цымбалюка засветила обручальное кольцо на безымянном пальце. Артистка Елена Светлицкая уже заговорила об их свадьбе.

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