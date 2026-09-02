Ведущая ТСН вышла замуж и с размахом отыграла свадьбу в отпуске

Ирина Кондрачук

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Ведущая ТСН Ирина Кондрачук рассекретила кардинальные перемены в ее личной жизни.

Журналистка официально стала женой. Радостной новостью Ирина Кондрачук поделилась в своем Instagram. В частности, она сообщила, что вышла замуж за своего избранника. Также ведущая поделилась и первыми кадрами с празднования. Судя по фото, свадьба была с размахом.

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Невеста надела белое пышное платье с массивными рукавами, а также длинную фату, в то время как ее муж — официальный костюм и белую рубашку.

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На кадрах молодожены позировали на фоне роскошной арки, украшенной атласной тканью и немалым количеством красных цветов. Когда влюбленные дарили друг другу сладкий поцелуй, на их фоне развеялся розовый и бордовый дым.

«Вышла в отпуск. И замуж заодно. Можно поздравлять», — поделилась счастливая ведущая.

Свадьба Ирины Кондрачук

Коллеги уже активно начали поздравлять Ирину Кондрачук с новым статусом. Ведущей желали семейного счастья, безумной любви и даже пополнения в семье.

Поздравления. А мне еще как гендер-пати! Будьте счастливы! (Соломия Витвицкая)

Вау! Любви большой вам! (Наталья Островская)

Поздравляю! (Маричка Падалко)

Напомним, недавно избранница актера Тараса Цымбалюка засветила обручальное кольцо на безымянном пальце. Артистка Елена Светлицкая уже заговорила об их свадьбе.

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