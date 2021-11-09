Ведущая "Твоего дня" Ровинская засветила обнаженный бюст в расстегнутом платье

Знаменитость приняла участие в изысканной фотосессии.

Ведущая шоу "Твой день" Стася Ровинская порадовала поклонников кадром из недавней соблазнительной фотосессии.

На странице в Instagram звезда канала 1+1 разместила снимок, на котором позирует в обтягивающем черном платье. Стася развернута спиной к камере, ее наряд расстегнут. Таким образом, Ровинская обнажила спину и даже несколько засветила обнаженный бюст.

instagram.com/sia_rovinska

Загадочности образу добавили подобранные волосы и вечерний макияж. Пикантную фотографию Ровинская сопроводила строчками из стихотворения Сергея Жадана:

"Я хочу, щоб сонце стояло над кораблями, щоби птахи відбивались на поверхні озер та боліт, щоби ти й далі скріплювала собою весь цей світ. Весь цей світ. З радощами і жалями"

instagram.com/sia_rovinska

В свою очередь, подписчики страницы Стаси не удержались от комплиментов в ее адрес: "Боже, какая роскошная", "Просто невероятная", "не могу налюбоваться тобой".

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