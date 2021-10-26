Ведущая "Твого дня" Стася Ровинская в пиджаке на голое тело взбудоражила воображение фанов

Знаменитость снялась в дерзкой фотосессии.

Ведущая шоу "Твій день" Стася Ровинская удивила поклонников неожиданным дерзким образом.

Так, на странице в Instagram звезда канала "1+1" поделилась провокационными кадрами из своей недавней фотосессии. На снимках смелая Ровинская позирует в черном костюме на голое тело.

instagram.com/sia_rovinska

Знаменитость сидит на стуле и обольстительно смотрит в камеру. Элегантности образу добавили массивные украшения и волнистые распущенные волосы Стаси.

instagram.com/sia_rovinska

В свою очередь, увлеченные красотой Ровинской поклонники завалили ее комплиментами и отметили, что она в себе сочетает много прекрасных качеств: "Стася, красавица, недавно узнала, что вы дочь Егоровой, я в шоке", "Прекрасная девушка, которая в наше время имеет семейные ценности и это супер. Это ценно".

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку