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Ведущая "Твого дня" Стася Ровинская в пиджаке на голое тело взбудоражила воображение фанов

Ведущая "Твого дня" Стася Ровинская в пиджаке на голое тело взбудоражила воображение фанов

instagram.com/sia_rovinska

Знаменитость снялась в дерзкой фотосессии.

Ведущая шоу "Твій день" Стася Ровинская удивила поклонников неожиданным дерзким образом.

Так, на странице в Instagram звезда канала "1+1" поделилась провокационными кадрами из своей недавней фотосессии. На снимках смелая Ровинская позирует в черном костюме на голое тело.

© instagram.com/sia_rovinska
instagram.com/sia_rovinska

Знаменитость сидит на стуле и обольстительно смотрит в камеру. Элегантности образу добавили массивные украшения и волнистые распущенные волосы Стаси.

© instagram.com/sia_rovinska
instagram.com/sia_rovinska

В свою очередь, увлеченные красотой Ровинской поклонники завалили ее комплиментами и отметили, что она в себе сочетает много прекрасных качеств: "Стася, красавица, недавно узнала, что вы дочь Егоровой, я в шоке", "Прекрасная девушка, которая в наше время имеет семейные ценности и это супер. Это ценно".

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