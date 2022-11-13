Ведущие 1+1 и тренеры музыкального проекта задонатили на благотворительную инициативу "Голосу країни-12"

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ состоится показ второго эпизода "Нокаутов" самого масштабного музыкального проекта "Голос країни-12", трансляция которого была прервана из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

По инициативе народного тренера и мецената Андрея Мацолы любимый проект миллионов "Голос країни-12" вернулся, чтобы напомнить о таланте украинской нации и песне поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинским защитникам. Этой осенью проект выходит на телеканале ТЕТ, пока 1+1 выполняет важную миссию – транслирует Национальный марафон "Єдині новини".

В продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители помогают нашим защитникам бороться с врагом, ведь "Голос країни" вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии. "Повернись живим" объявил благотворительную инициативу под названием "Твой Голос на аэрозличности для разведки".

Голос страны 2022 / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Недавно звезды телеканала 1+1 поддержали сбор средств. Свои донаты на аэрозоличи отправили ведущий любимого утреннего шоу украинцев "Сніданок з 1+1" и продюсер "Твій вечір" Егор Гордеев, ведущая ТСН и куратор благотворительного проекта "Здійсни мрію" Лидия Таран, тренерка "Голосу країни" DOROFEEVA, зірка "Проспорт" на 1+1Александра Лобода, и ведущий проекта "Твій день" Тимур Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Нам надо сделать все для того, чтобы наша жизнь стала такой, о которой мы мечтаем. Каждый должен осознавать, что возможность донатить, жить своей жизнью, работать — это все благодаря героическим защитникам, которым постоянно нужна поддержка и помощь. Смотреть "Голос країни и делать донаты — особый вид наслаждения: и удовольствие от просмотра любимого шоу, и свой вклад на "птичек". Ведь покупка комплекта для аэроразведки поможет ВСУ очистить как можно быстрее наши земли от оккупантов и провернутся к спокойной жизни", — говорит Тимур Мирошниченко.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Прокомментировал важность донатов и ведущий проекта "Голос країни" Юрий Горбунов.



"Я считаю, что Украинцы уже давно удивили весь мир тем, насколько умеют сплачиваться и помогать друг другу. Потому что, казалось бы, и деньги заканчиваются у людей, а потребностей не уменьшается. Поэтому донаты становится все сложнее и сложнее. Но это не о наших людей, каждый из нас при минимальной возможности должен всегда приобщаться к таким важным вещам, особенно к тем, которые сейчас происходят на "Голосе страны", — говорит Юрий Горбунов.

Своими донатами также поддержали благотворительную миссию и ведущая "Голоса страны" Екатерина Осадчая и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

Напомним, целью благотворительной инициативы является сбор 3 млн гривен на важную закупку для целой бригады на передовую – квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly MoreCombo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите "Голос країни" каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".

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