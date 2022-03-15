Ведущие 1+1 приютили у себя на канале собаку-беженца / пресс-служба канала "1+1"

Ведущие 1+1 приютили у себя на канале собаку-беженца Димона из пригорода Киева

Ведущие 1+1 приютили у себя на канале собаку-беженца Димона из пригорода Киева

Спасенная от войны собачка временно будет жить на канале 1+1.

Многие украинцы, когда бегут от войны, теряют или сознательно оставляют своих любимцев – домашних животных.

У "Сніданку з 1+1" ведущие Людмила Барбир, Егор Гордеев и Александр Попов рассказали счастливую историю спасения маленького йорка по имени Димон. А Соломия Витвицкая сделала в соцсети пост с этой милой собакой и показала, что теперь у него даже есть удостоверение работника 1+1.

Ведущие 1+1 приютили у себя на канале собаку-беженца / пресс-служба канала "1+1"

"Димон — беженец из Стоянки, что под Киевом. Хозяева не забрали его с собой, когда убегали от войны — поэтому корреспондент ТСН Александр Загородный спас собачку и он теперь живет с нами в офисе 1+1! Наш антистресс и боевой щенок!", – написала Соломия.

У "Сніданку з 1+1" телеведущие показали специальный сюжет, как сейчас выглядит телеканал в условиях военного времени. Оказывается, многие сотрудники привели в офис своих домашних любимцев. Теперь по этажам бегают собаки, кошки и даже черепаха! Среди них и маленький Димон, даже вместе с Людмилой Барбир, Егором Гордеевым и Александром Поповым провел телеэфир.

Ведущие 1+1 приютили у себя на канале собаку-беженца / пресс-служба канала "1+1"

"Мы уже так все привыкли к Димону, что даже не представляем, как будем без него вести наши эфиры", — с улыбкой сказал Егор Гордеев.

Ведущие 1+1 приютили у себя на канале собаку-беженца / пресс-служба канала "1+1"

Теперь Димон счастлив – после эфира он возвращается в офис своего спасителя – специального корреспондента ТСН Александра Завгородного. Пока тот готовит новые сюжеты для ТСН маленький йорк сладко спит, свернувшись калачиком. Работники 1+1 поочередно ухаживают за малышом – выгуливают, кормят и развлекают. Но когда приедут хозяева, Димону придется вернуть.

"Помогайте друг другу, заботьтесь и о братьях наших младших. Мы — люди. Наши сердца большие, добрые и горячие", — призвала Соломия Витвицкая.

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