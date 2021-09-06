Ведущие "Твого Дня" продефилировали на Ukrainian Fashion Week в одежде с принтами картин

Звезды 1+1 присоединились к социальному проекту "Вдягни українське мистецтво".

4 сентября в рамках крупнейшего модного события - 49-го сезона Ukrainian Fashion Week - презентовали социальный проект "Вдягни українське мистецтво" от бренда Overall.

Так, шоу "Твій День" на телеканале 1+1 стартует новый телесезон одновременно с новым сезоном моды в Украине. Семь звезд 1+1 Руслана Писанка, Влад Яма, Тимур Мирошниченко, Ирина Ванникова, Владимир Рабчун, Егор Гордеев и Людмила Барбир вышли на подиум в эксклюзивных комбинезонах с принтами произведений молодых украинских художников.

пресслужба каналу "1+1"

"Вдягни українське мистецтво" - это коллаборация телешоу "Твій День" на 1+1, бренда Overall и его основательницы Анастасии Братковой, журнала Viva! и творческих команд из мира моды, искусства и глянца чтобы ознакомить широкую общественность с современным искусством. Телеведущие присоединились к миссии - сделать искусство всеобъемлющим и интересным для миллионной аудитории, а имена талантливых художников - известными каждому.

пресслужба каналу "1+1"

Показ прошел в оригинальном формате и состоял из двух частей. В первой: дефиле телезвезд в компании профессиональных моделей под трек Close Up парижской хип-хоп группы doP. Во второй: все герои вышли в зал и встали на постаменты, словно скульптуры в музее. Главный подиум страны превратился в вернисаж, где зрители могли свободно передвигаться между арт-объектами, разглядывать детали изображений, делали селфи со звездами, рисовали скетчи.

пресслужба каналу "1+1"

"Мы чувствуем, что присоединились к ответственному и нужному обществу делу. После подиума эта история продолжилась в прямом эфире Твого Дня на 1+1 и в YouTube. И увидимся на улицах городов, в метро, в путешествиях - где мы тоже с коллегами будем появляться в этих красивых вещах. Потому что искусство становится ближе! Оно уже в твоем дне и твоем пространстве", - отметил Егор Гордеев.

Продюсер шоу "Твій День" и член жюри социального проекта "Вдягни українське мистецтво" Егор Гордеев продемонстрировал комбинезон с изображением мурала от художника Дмитрия Фатума, который спас магазин поблизости Житнего рынка от вандалов - до сих пор фасад магазина нагло портили.

пресслужба каналу "1+1"

У Владимира Рабчуна на одежде принт с коллажа художника Александра Барболина с изображением людей и силуэтов — о поиске себя в мире и своего дела.

пресслужба каналу "1+1"

Руслана Писанка вышла на подиум в наряде по мотивам произведения киевской художницы по имени Ave. В центре идеи — роскошный золотой цветок, который символизирует свет, силу, духовное возрождение.

пресслужба каналу "1+1"

На комбинезоне Ирины Ванниковой изображены фигуры людей с руками, протянутыми к небу. Эта картина от творческого дуэта одесситов Франсуазы Оз и Богдана Перевертун символизирует общение, помощь и единения.

Тимур Мирошниченко демонстрировал произведение Евгения Лисняка — абстрактная мозаика из разноцветных красок о чувства и эмоции, которые мы испытываем каждый день.

На одежде Влада Ямы — современное переосмысление этнических мотивов от ровенской художницы Инны Харчук — украинка в венках. Этника — как часть современной моды.

пресслужба каналу "1+1"

На комбинезоне Людмилы Барбир элементы картины львовского художника Леся Панчишина — цветные пингвины. Художник обращает внимание на важную экологическую проблему глобального потепления.

пресслужба каналу "1+1"

Для участия в социальном проекте молодых украинских художников выбирали председатель оргкомитета UFW Ирина Данилевская, арт-дилер Игорь Абрамович, продюсер Шоу "Твій День" на 1+1 Егор Гордеев, главный редактор издания "Українська правда" Севгиль Мусаева, директор Департамента культуры столицы Яна Баринова, куратор и основательница агентства Tuasho Анна Аветова и главный редактор журнала Viva! Иванна Слабошпицкая. Из 282 заявок в финал прошли 12 художников.

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