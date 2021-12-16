Ведущие "Твого дня" рассекретили, как проведут новогодние праздники

Звезды проведут время с семьями.

На кануне новогодних праздников ведущие инфотейнмент-шоу "Твій день" на телеканале 1+1 Тимур Мирошниченко и Стася Ровинская поделились, как будут праздновать Новый год и Рождество.

Тимур Мирошниченко поделился, что почти всегда работает на Новый год. Потому они с семьей празднуют его по-своему.

"На Новый год я почти всегда работаю. Что людям — праздник, ведущему — работа! Поэтому у нас есть традиция собираться всей семьей либо в последние дни уходящего года, либо уже в первые дни нового. А уже 1 января планируем куда-то улететь. Возможно, в горы покататься на лыжах. Получим заряд энергии гор", — прокомментировал Тимур.

Телеведущий добавил, что в прошлом году решил все же не работать в новогоднюю ночь. Он вместе с семьей улетел на несколько дней в Египет.

Тимур Мирошниченко / пресс-служба канала "1+1"

"31 декабря мы вкусно поужинали, но дети с женой уснули еще до полуночи. Я караулил, за 5 минут до Нового года разбудил жену, мы наполнили бокалы водичкой без газа, вышли на балкон, смотрели на звездное небо и спокойное теплое море и просто наслаждались. этим мгновением вдвоем", — вспомнил Тимур.

А его коллега Стася Ровинская поделилась, что Новый год и Рождество всегда празднует с семьей.

"С начала декабря мы начинаем украшать дом, ставим елку, ищем подарки, пишем письма Деду Морозу и обязательно празднуем день Святого Николая. 31 декабря вечером мы провожаем Старый год. Дети делятся тем, что хотят поменять. Я всегда готовлю много блюд. Этот год не станет исключением, может, придумаем для детей квест", — поделилась звезда.

Также Стася вспомнила самый яркий момент, который случился в новогоднюю ночь.

Стася Ровинская / пресс-служба канала "1+1"

"Дети ждали возле окошка Деда Мороза. И вдруг увидели салют, который для них означает, что летит волшебник. Аж вдруг пришел переодетый в праздничный костюм дедушка. Дети были в восторге, а еще через несколько минут нашли подарки под елкой", — рассказала Стася.

Встречайте новогодние праздники вместе с 1+1. 26 декабря в 21:00 на телеканале состоится премьера самого ожидаемого концерта года "Вечер премьер с Екатериной Осадчей". Феерическое музыкальное шоу уже стало хорошей традицией.

31 декабря в 19:30 зрителей 1+1 ждет традиционный новогодний выпуск ТСН, который в прямом эфире будет транслироваться с Софийской площади.

А в новогоднюю ночь на 1+1 уже традиционно состоится главное зимнее развлекательное событие – праздничный концерт "Вечернего Квартала". Всех зрителей новогоднего выпуска ждет политическая сатира, а также музыкальные сюрпризы и необычные дуэты. В гости в "Квартал" на Новый год придут: Тина Кароль, Оля Полякова, "Антитела" и другие звезды.

Вся страна будет встречать Новый 2022 год в замечательной компании любимых артистов с 31 декабря на 1 января на 1+1.

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