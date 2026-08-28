Ведущий 1+1 Александр Попов развелся с женой после двух лет брака

Александр Попов / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

Ведущий «Сніданку. Вихідний», актер Александр Попов откровенно рассказал о разводе с женой Галиной после двух лет брака и объяснил, как они общаются после расставания.

Александр подтвердил, что больше не вместе со своей избранницей, на которой женился в 2024 году. Об этом в эксклюзивном комментарии «ЖВЛ представляет» Попов поделился во время открытия Одесского международного кинофестиваля. По словам ведущего, в его жизни начался новый этап, а с бывшей женой им удалось сохранить теплые отношения.

Реклама

«Я переживаю сейчас интересный новый этап своей жизни. Я не знаю, как его даже правильно озвучить. Мы с моей бывшей женой перешли в этап „классные друзья“. Так его можно озвучить», — сказал ведущий.

Реклама

Александр Попов с бывшей женой / © пресслужба каналу "1+1"

Как выяснилось, пара разошлась несколько месяцев назад. Попов подчеркнул, что они с Галиной остались в хороших отношениях и продолжают общаться.

«Мне хочется верить в то, что не все разводы — это всегда токсичная история двух людей. Это может быть искренняя дружба, тем более если ты с этим человеком проживаешь жизнь, очень сложные ее этапы, потери, вы поддерживаете друг друга, спасаете друг друга. Потом разойтись, как кошка с собакой, — это неправильно», — объяснил ведущий.

Отметим, Попов женился на своей избраннице Галине в 2024 году. Сделал предложение телеведущий еще за несколько лет до свадьбы во время романтического путешествия в Рим. Впоследствии влюбленные также обвенчались в Ивано-Франковске, выбрав камерный формат для церемонии.

Новости партнеров