Ведущий Александр Попов впервые раскрыл причину развода с женой: "Понял, сколько терпеть"

Александр Попов / © instagram.com/akter

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Ведущий «Сніданку. Вихідний», актер Александр Попов впервые назвал причину развода с женой, стилисткой Галиной.

Пара в течение пяти лет состояла в отношениях, из которых четыре — в браке. Однако в конце августа стало известно о разрыве влюбленных. В интервью Алине Доротюк актер признался, что именно негативно повлияло на их брак. В частности, супругов из-за полномасштабной войны разделяла расстояние. Александр и Галина ждали, когда в стране снова наступит мир, и они воссоединятся. Однако это затянулось, а строить отношения, когда один живет в Украине, а другой — за границей, оказалось нелегко.

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«Мы очень долго жили в режиме: вот-вот война окончится, вот-вот мы будем вместе. Еще чуть-чуть нужно потерпеть. А в какой-то момент я понял: сколько терпеть, чего ждать? Это наша обыденность, наша реальность. Нам нужно принять тот момент, что мы не живем вместе, мы в разных странах. Это тоже не прибавляет отношениям», — говорит ведущий.

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Александр Попов с бывшей женой / © пресслужба каналу "1+1"

В конце концов недоразумения в паре только накопились, а вместе с тем и участились ссоры. Дошло до того, что пара взяла паузу в отношениях. И Александр, и Галина пошли к психологам и сделали вывод, что лучше им быть просто друзьями. Но несмотря на разрыв, они остаются близкими друг к другу людьми, которых объединяет общая история.

«Надо было принимать решение. Ощущение несчастья и недовольства уже накапливалось. Все дошло до того, что мы поругались, сделали паузу, не общались. Эта пауза привела к тому, что я пошел к психологу, она пошла к психологу, который нам посоветовал в это время сделать расход и посмотреть, как оно будет. И мы поняли, что сейчас нам лучше просто быть друзьями, потому что этот человек так или иначе для меня остается очень важным в моей жизни», — говорит ведущий.

Напомним, недавно актриса Виктория Маремуха назвала истинную причину развода с мужем-французом. Также артистка призналась, готова ли к новым отношениям.

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