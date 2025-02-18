Шотландский актер Дэвид Теннант высмеял фильм "Анора", где играет российский актер-путинист Юрий Борисов, который поддерживает аннексию Крыма и подыгрывает пропаганде РФ.

Случилось это на премии BAFTA 2025. Как пишет Independent, Теннант был ведущим 78-й по счету торжественной церемонии вручения кинонаград. Конечно, без шуток на сцене не обошлось. Ведущий не обошел вниманием фильм американского режиссера Шона Бейкера, где играют актеры из РФ. В ленте рассказывается о сексе-работнице из Бруклина, которая влюбилась в сына российского олигарха.

Дэвид Теннант высмеял сюжет картины. Он со сцены удивленно поинтересовался, где нормальные люди вообще могли встретить такого "олигарха" — "на путиндере?". К слову, актер соединил фамилию кремлевского диктатора путина с названием приложения для знакомств Tinder.

Дэвид Теннант / Фото: Associated Press

"Мы должны вспомнить фильм "Анора", историю о молодой женщине, которая влюбилась в сына российского олигарха. Где нормальные люди вообще встретят такого — на путиндере?" – пошутил ведущий.

Очевидно, собравшиеся оценили шутку Дэвида Теннанта. Знаменитости, среди которых Селена Гомес, Тимоти Шаламе, Памела Андерсон и Хью Грант, начали сразу смеяться.

Отметим, фильм "Анора" претендует на много престижных наград, среди которых и "Оскар". Однако в украинцев это вызывает негодование, ведь снимаются там россияне. Одну из ролей сыграл актер Юрий Борисов, который, очевидно, поддерживает захватническую политику путина. В частности, он выступал за аннексию Крыма и незаконно приезжал на полуостров. Также россиянин активно снимался в пропагандистских фильмах РФ. О полномасштабной войне актер молчит. Однако россиянин продвигает нарративы кремля.

Юрий Борисов / Фото: Associated Press

Напомним, в этом году премию BAFTA получила лента о войне в Украине "Камень, ножницы, бумага", где главную роль играет Александр Рудинский. Актер уже дал интервью сайту ТСН.ua, где прокомментировал победу фильма и рассказал об общении с голливудскими звездами.

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