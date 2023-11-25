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Ведущий Богдан Буше признался, что приносит ему доход и сколько он тратит в месяц

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
868
Время на прочтение
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Ведущий Богдан Буше признался, что приносит ему доход и сколько он тратит в месяц

Богдан Буше Шелудяк

Шоумен и блогер признался, что многое инвестирует во всевозможные проекты.

Ведущий проекта "Хто зверху" Богдан Буше Шелудяк, недавно рассказавший о своей редкой болезни, признался, сколько тратит в месяц.

По словам Шелудяка, его заработок сейчас постоянно меняется. Основным источником дохода для блогера остаются Instagram и крипта. Также шоумен получает гонорары за проекты, которые ведет. В частности, шоу "Хто зверху". Также Буше признался, что в месяц ему хватает около полутора тысяч долларов на жизнь:

Богдан Буше / © instagram.com/bushe8
Богдан Буше / Фото: instagram.com/bushe8

"Раньше я вел заметки, где четко и структурированно записывал свои доходы и расходы. Сейчас это немного забросил, поскольку много инвестирую в разные проекты. Соответственно, путем этого увеличились суммы расходов. Но если взять чисто то, сколько мне нужно денег для жизни, не учитывая бизнес-проекты – около полутора тысяч долларов. Это питание, бензин, отдых и бытовые моменты типа оплаты квартиры и коммунальных услуг. Плюс, я помогаю своей семье и закрываю сборы для ВСУ. Это еще отдельные бюджеты", – рассказал Шелудяк, пишет nv.ua

Богдан Буше / ©
Богдан Буше

Напомним, ранее тяжелобольной Богдан Буше поделился как проходит его реабилитация после редкой болезни, которую ему диагностировали месяц назад.

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Дата публикации
Просмотры
868
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