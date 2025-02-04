Ведущий Черновол рассекретил, когда его жена родит третьего ребенка: "Морально готовлюсь"

Украинский ведущий Андрей Черновол, который недавно сообщил о беременности жены, рассекретил дату ее родов.

Звездный отец во время программы на М1 в разговоре с соведущей Лерой Товстолес подтвердил информацию, что сейчас его жена Алена Черновол находится на седьмом месяце беременности. То есть она будет рожать в апреле. В свою очередь, Андрей говорит, что его очень радует будущее пополнение в семье и вместе с возлюбленной он готовится к появлению малыша.

"Мы в ожидании. Я морально готовлюсь, потому что это будет нелегко. Но я действительно рад. Да, в апреле должно быть (рождение ребенка – прим. ред.). Но овны – это просто жесть", — в шутку отметил Черновол.

Ведущий Черновол с беременной женой

Тем не менее, о поле будущего ребенка знаменитость рассказывать не торопится. Он уклонился от ответа на этот вопрос, отметив, что узнать об этом всем получится только после родов жены.

Напомним, недавно актриса и ведущая Лера Товстолес прокомментировала слухи о беременности ведущей Леси Никитюк, с которой тесно дружит. Она ответила, действительно ли ведущая в ожидании первенца.

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