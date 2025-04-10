Ведущий Евгений Янович впервые прокомментировал слухи о свидании с Еленой Кравец

Евгений Янович и Елена Кравец

Реклама

На премьере фильма известный ведущий Евгений Янович ответил на вопрос, имеет ли сейчас отношения и почему не планирует снимать продолжение фильма "Збори ОСББ".

Актера и автора YouTube-проекта «20:23» Евгения Яновича не часто можно встретить на публичных мероприятиях, но пропустить премьеру фильма "МУР. Ты [романтика] в кино" он не мог. А ведь принимал непосредственное участие в записи самого альбома коллектива. В фильме, который, по сути, есть киноадаптация спектакля на большом экране, Яновича нет.

Напомним, в прошлом году Евгений Янович сыграл одну из главных ролей в комедии "Збори ОСББ", которая вошла в пятерку самых кассовых украинских фильмов, собрав в прокате более 15 млн гривен. Но к нашему удивлению сам Янович не очень рад этим результатам. "Я не доволен этими цифрами, потому что можно было нам больше постараться и собрать больше. Результат, конечно, допустим, но мне всегда хочется лучше. Поэтому продолжение этой истории, то есть второй части, мы не планируем", - сказал ТСН.ua Янович.

Реклама

На съемочной площадке фильма "Собрание ОСМД"

Конечно, мы не могли также не спросить о личной жизни 33-летнего актера и телеведущего, которому в кулуарах приписывают романы со многими известными женщинами, в частности, актрисой Анастасией Цимбалару, блогершей Дашей Квитковой и даже ведущей Еленой Кравец. "Если бы было чем делиться, я бы рассказал. Честно. На свидание я не хожу. Чтобы что? Какой смысл? Надо же быть честным, в первую очередь перед собой. Когда я почувствую что-то, я проявлю все, что можно проявить. А если оно не "екает", то зачем вообще тратить на это время. Лучше я побуду дома - почитаю или посплю", - сказал ТСН.ua ведущий. На наш прямой вопрос, приглашал ли он когда-нибудь Елену Кравец на свидание, Янович коротко ответил: "Никогда такого не было. С Еленой я виделся в быту, пожалуй, всего дважды".

Елена Кравец и Евгений Янович на съемках / © телеканал Дом